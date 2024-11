Baldoví exige a Mazón que dimita: "¿Podría mirar a la cara a una persona que ha perdido a un familiar?"

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha aseverado que si el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "tuviera una ínfima parte de la dignidad que tiene" el pueblo valenciano habría presentado ya su dimisión por su "negligente" e "incompetente" gestión de la DANA del 29 de octubre.

"¿Usted puede dormir por las noches? ¿Usted puede mirar al espejo sin bajar los ojos? ¿Podría mirar a la cara a una persona que ha perdido un familiar?", le ha preguntado Baldoví, durante su intervención en el pleno de Les Corts en el que Mazón ha comparecido para dar cuenta de la gestión de la catástrofe.

Baldoví ha afirmado que para él y para "centenares de miles de valencianos" Carlos Mazón "ya ha dejado de ser nuestro presidente para siempre". "Un presidente que abandona a su pueblo no merece ser presidente de la Generalitat. Si tuviera una ínfima parte de la dignidad que tiene nuestro pueblo, ya habría presentado su dimisión", ha aseverado Baldoví.

En esta línea, el portavoz de Compromís ha preguntado a Mazón "cómo podía estar comiendo tranquilamente" y estar "desaparecido mientras los valencianos se enfrentaban a la peor catástrofe que hemos conocido, mientras el Centro de Emergencias se debatía confinar a la población para salvarla".

"EXCUSAS Y MENTIRAS" TRAS UNA "NEFASTA GESTIÓN"

El diputado ha señalado que "miles de valencianos" se preguntan "por qué su gobierno tardó en dar la alerta" y le ha instado a contestar "a las familias que han perdido a alguien" y que "lo han perdido todo". "Denles una respuesta y no las excusas y mentiras que desde el primer día han repetido indignamente", ha subrayado.

Baldoví ha aseverado que las 216 víctimas mortales de la DANA son "sobre todo víctimas de su nefasta gestión". "¿Cuántas de estas personas seguirían hoy con sus familias si usted y su gobierno no hubieran sido tan negligentes, tan irresponsables, tan incompetentes?", se ha preguntado, antes de afirmar que "queda claro que su Gobierno no las ha protegido" y "les ha fallado cuando más lo necesitaban".

"Le pedimos la dimisión de su cargo formalmente porque usted ya ha dimitido reiteradamente de su responsabilidad como presidente. Usted dimitió de su responsabilidad cuando el día 29 hizo caso omiso de todas las previsiones y alertas y va anunció que la DANA se dirigía a la serranía de Cuenca. Ahora ya sabemos que ese día, incluso, criticó la decisión de la Universitat de València de suspender las clases. ¿En qué estaba pensando usted? ¿En no espantar el turismo ante el puente de Todos los Santos?", ha manifestado Baldoví.

En la misma línea, ha criticado que Mazón "dimitió de su responsabilidad cuando el día 29 de octubre decidió irse de comilona y se quedó incomunicado" durante unas horas que fueron "clave" porque ya había inundaciones "en Chiva, Utiel y en las riberas". A su juicio, el 'president' también "dimitió" cuando "dijo que en el Cecopi no hacía falta presencia política".

Asimismo, Baldoví ha afirmado que la "incompetencia" y "negligencia" de Mazón no se termina el 29 de octubre, y ha reprochado que "no pidió al Estado la ayuda que necesitaban desde el primer momento" y "retrasó que llegara ayuda de otros territorios", en las "primeras horas después de la catástrofe" cuando "todavía había esperanza" y aún se encontró, el domingo 1 de noviembre, a una mujer con vida en un coche en Benetússer.

MAZÓN, UN "OBSTÁCULO" PARA LA RECUPERACIÓN

Baldoví ha subrayado que en una situación de crisis como la vivida "no es recomendable cambiar quien está coordinando la respuesta", y que por ello en el "primer momento" Compromís dijo que no era el tiempo para depurar responsabilidades, pero ha añadido que "esta no es una crisis normal" y que "desde ese día" Mazón no ha "parado de demostrar que es un incompetente, un negligente y, sobre todo, un mentiroso". Por ello, ha afirmado que "la posición más responsable de todos es exigir su dimisión".

"Usted no ayuda a la solución de la crisis. Usted es un obstáculo, más pendiente de salvar su carrera que se ayudar a las personas afectadas", ha remarcado Joan Baldoví.

SU DISCURSO, "UN ESCRITO DE DEFENSA"

En ese sentido, el síndic ha criticado que el discurso de Mazón de este viernes "no lo han escrito sus asesores" sino sus abogados porque "parecía un escrito de defensa". "Tengo la sensación y podría decir la seguridad de que usted se aferra al cargo para limpiar pruebas, porque usted sabe perfectamente que acabará ante los tribunales", ha añadido, antes de acusarle se "usar a la consellera de Justicia (Salomé Pradas) como su cortafuegos legal".

"No descansaremos hasta que su Gobierno responda ante el pueblo valenciano y ante la Justicia. No descansaremos hasta que paguen todo el dolor causado", ha asegurado el portavoz de Compromís.

Joan Baldoví ha dedicado una parte de su intervención a reconocer y agradecer el trabajo de las personas voluntarias y de las fuerzas de rescate durante la emergencia, con una mención especial para organizaciones como Cruz Roja, para "la gente joven que nos ha dado una lección de solidaridad" y para los responsables de los ayuntamientos. "El pueblo valenciano sí ha estado a la altura", ha resaltado.