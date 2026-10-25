Baldoví ve al PP "muy nervioso", le recomienda "una tila" y proclama: "Hay partido y hay esperanza"

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en una entrevista con Europa Press- ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts y presidente de Més, Joan Baldoví, ha subrayado que el Partido Popular está "muy nervioso", por lo que le ha recomendado "una tacita de tila" y ha enfatizado que "hay partido y hay esperanza" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

En estos términos se ha expresado Baldoví, a preguntas de los periodistas, durante el 49º Aplec al Puig. Según ha señalado, el Partido Popular y el 'president' de la Generalitat y del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, "están muy nerviosos". "Están tan nerviosos que han tenido que poner como diputada a una alcaldesa", ha comentado al respecto de que la primera edil del Ayuntamiento de València, María José Catalá, sea la cabeza de lista del PP por Valencia de cara al 29N.

"No se fían prácticamente de nadie. Y menos todavía de este presidente, al cual todavía no han nombrado ni tan solo candidato", ha subrayado Baldoví, que ha recomendado al PP "hacerse una tacita de tila" porque "seguramente le irá muy bien".

Dicho esto, ha afirmado que "hay partido y hay esperanza" para el 29 de noviembre y para "tirar a la calle" a la derecha y a la "extrema derecha" en mayo de 2027, fecha en la que presumiblemente se celebrarán los comicios autonómicos.

Preguntado sobre un posible Ejecutivo central formado por PP y Vox, Baldoví ha señalado que está "en juego" que "no censuren a nuestros escritores y artistas o cineastas", así como "mantener la educación pública" y "la sanidad pública": "Que curarte un cáncer no dependa de si tienes la boca llena".

En definitiva, "está en juego la democracia", ha dicho Baldoví antes de pedir a la ciudadanía "no quedarse en casa" el 29N. "Es el momento de alzarse contra los que quieren volver 40 o 50 años atrás", ha zanjado.