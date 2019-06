La Banda Municipal inicia su ciclo al aire libre con un concierto con motivo del centenario del Valencia CF

Publicado 05/06/2019 16:11:37 CET

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Valencia inicia este jueves su ciclo gratuito y al aire libre en los Jardines del Palau de la Música con una actuación con motivo del centenario del Valencia CF, y cada jueves tendrá lugar un concierto nuevo con unos contenidos musicales "poco habituales".

Bajo la dirección de su titular, Rafael Sanz-Espert, el ciclo ofrece cuatro conciertos durante todo el mes de junio. El resto de conciertos presentan los siguientes títulos: el jueves día 13, 'Recibimos a la Wasbe: música alrededor del mundo'; el día 20, 'Música de ayer, de hoy y de siempre'; y el día 27, la actuación de conclusión, se ofrecerá un concierto especial dentro del XXIII Festival de Jazz, con la artista Martirio, ha informado el Palau en un comunicado.

El ciclo empezará este jueves con las profesoras y profesores de la Banda Municipal acompañados por el tenor Ignacio Giner y los cantantes Emilio Solo y Felipe Garpe como artistas invitados.

Se interpretarán piezas relacionadas con el Valencia CF que se escuchan en el partidos que juega el equipo blanquinegro: desde pasodobles como 'Paquito Chocolatero', de Gustavo Pascual a 'Valencia', de José Padilla; el merengue 'Beso a beso', de Los Chicanos del Sur; el 'Amunt Valencia la victoria', de Emilio Solo; 'Champions League', de Tony Britten; y 'El mambo al coll', estas últimas serán estrenos de arreglos para banda de Azael Tormo.

El programa incluye también la guajira cubana 'Guantanamera', las canciones 'Libre' y 'Un beso y una flor', de Nino Bravo en el 75 cumpleaños de su nacimiento; 'Amunt Valencia', de Pablo Sánchez Torrella; la marcha triunfal de la ópera 'Aida', de Giuseppe Verdi; 'Yankee Doodle', de Morton Gould; 'I will follow him' de la película Sister Act; la marcha 'The stars and stripes forever', de John Philip Sousa; la tradicional 'When the saints go marching in'; 'We are the Champions', de Freddy Mercury, y el Himno de la Comunidad Valenciana del maestro José Serrano.

La concejala de Cultura, Gloria Tello, ha explicado que "en este ciclo de la Banda Municipal, la centenaria agrupación musical, con su calidad y versatilidad para enfrentarse a cualquier repertorio, ha preparado cuatro programas muy diferentes a las ediciones pasadas, con temáticas nuevas y muy atractivas, diseñadas porque pueda disfrutar toda la ciudadanía".