La bandera LGTBI se colgará en Les Corts en una conmemoración del Orgullo que la oposición critica por "descafeinada"

El PP celebra que su propuesta haya salido adelante mientras Vox se opone y Massó no recibirá a entidades del colectivo



VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La bandera LGTBI finalmente sí colgará en Les Corts el Día contra la LGTBIfobia (el 17 de mayo) y el del Orgullo (28 de junio) tras aprobarse con el único voto del PP la propuesta de los 'populares' para que la enseña arcoíris se volviera a colocar en la fachada del Palau dels Borja. El acuerdo sale adelante con los dos votos el PP, la oposición de la presidenta de la cámara, Llanos Massó (Vox), y la abstención de PSPV y Compromís, que califican la propuesta de "descafeinada".

La propuesta se ha votado en la reunión de la Mesa de Les Corts de este martes, después de que se rechazara la propuesta que presentó Compromís hace unas semanas en las que se pedía también la realización de un acto con entidades del colectivo LGTBI.

Hoy también se han rechazado dos enmiendas del PSPV y Compromís a la propuesta del PP --que consta únicamente de un punto en el que se pide colgar la bandera estos dos días-- mediante las que solicitaban continuar con el acto institucional de los últimos años, en el que la bandera se colgaba junto a representantes del colectivo LGTBI. En concreto, pedían que participasen miembros de los consejos LGTBI y Trans.

Finalmente, ambas formaciones han señalado que intentarán realizar un acto convocado por sus grupos parlamentarios con estas entidades, ya que la presidenta de la Cámara, Llanos Massó, no continuará con la recepción que hacía el anterior presidente, Enric Morera.

Massó también ha comparecido, acompañada por los diputados de Vox, ante los medios para explicar su posición después de la Junta de Síndics: "Nuestra posición es votar que no a este tipo de acciones. Los edificios públicos no son el lugar para colgar banderas que no son las institucionales", ha manifestado. Así, ha agregado que en su partido "no son partidarios de colectivizar a las personas".

La presidenta ha señalado que este año "no habrá una colgada oficial" y ha criticado que en años anteriores, este acto se realizaba sin ninguna resolución por parte de la Mesa y "se funcionaba por costumbres".

NO SE HARÍA "SI NO LLEGA A HABER PROPUESTA DEL PP"

Por parte del PP, Miguel Barrachina, ha señalado que "afortunadamente" ha salido adelante este acuerdo y ha indicado que su partido está "a favor de todos los reconocimientos del Día del Orgullo LGTBI". De hecho, ha destacado que "si no llega a haber una propuesta del PP, el colectivo LGTBI se habría quedado sin reconocimiento en estas Corts".

El síndic ha señalado que estos dos días de reconocimiento se van a sumar a las "docenas de actos en favor del colectivo LGTBI por parte de la Generalitat que viene haciendo esfuerzos gigantes por la igualdad" de las personas.

El socio de gobierno del PP, sin embargo, se ha opuesto a la colocación de la bandera. Su síndic, José María Llanos, ha señalado que "la igualdad no se fomenta generando discriminación", un sustantivo que considera que "no tiene apellido". "La única forma es tratar a todos y cada uno de los ciudadanos de la misma manera", ha añadido.

Así, ha criticado que "se establezcan criterios de desequilibrio entre unos y otros" y ha abogado por "cumplir la legislación vigente": "Lo único que tiene que ondear en los edificios públicos son las banderas que nos representan a todos los españoles y a todos los valencianos", ha considerado.

Pese a esta declaración, la bandera LGTBI no ondea en los mástiles oficiales, sino que se coloca en la fachada de Les Corts, como así recoge la propuesta que se ha aprobado por parte del PP.

"TRAPO" O "TELA"

Posteriormente, se le ha preguntado a Llanos si cree que empieza "mal la semana", con un desacuerdo entre PP y Vox a cuenta de la bandera LGTBI, críticas de Vox a los criterios del valenciano en la adminsitración y el hecho de que Pedro Sánchez no haya dimitido, el síndic ha señalado que "siempre podríamos estar peor".

"¿Qué quiere que le diga? Yo si los valencianos se dan cuenta que no estamos para colgar trapos, yo creo que no es una bandera oficial. Por tanto, podría decir que es una tela, si no quieren trapo, tela, ¿vale? Que eso no es lo importante para la ciudadanía", ha manifestado. Posteriormente, ha subrayado que "estamos mal" pero por la decisión "del ególatra, el mesías, Pedro Sánchez" de "tener en vilo" al país durante cinco días, algo "inaudito".

Posteriormente, preguntado sobre esta declaración, el síndic del PP ha señalado que "todas las banderas merecen el máximo respeto" y ha remarcado que está "feliz" porque esta propuesta haya salido adelante, y considera que el colectivo LGTBI "debe estar enormemente satisfecho".

PROPUESTA "DESCAFEINADA" PARA "LAVAR LA CONCIENCIA" DEL PP

Por su parte, el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha expresado su deseo de que estos dos días no sean una celebración "triste" como considera que lo fue el 25 de abril. Por ello, ha anunciado que "ante el rechazo del PP y VOX", PSPV y Compromís invitarán a asociaciones y sociedad civil a la celebración del Orgullo en Les Corts.

Para Muñoz, "no puede ser un día triste, como ocurrió el 25 de abril" y ha señalado que "es lo que ocurre cuando tienes al frente de Les Corts a una persona que quiere eliminar las autonomías y se declara abiertamente en contra de los derechos LGTBI": "Es una realidad que tiene como único responsable a Mazón que es quien está permitiendo esta degradación sistemática de la democracia valenciana".

Por parte de Compromís, Joan Baldoví ha remarcado que en la pasada legislatura "no había ningún problema" para que representantes del colectivo LGTBI acudieran a Les Corts y ha afeado al PP que entonces se hiciera la foto pero que ahora se opongan. "Sucumbir a las exigencias de su socio en estos temas es peligroso", ha manifestado.

Por ello, ha insistido en que junto al PSPV pedirán que acudan los colectivos LGTBI estos dos días a Les Corts y que puedan estar presentes en "una institución que representa al conjunto de los valencianos". Además, ha justificado su abstención en el hecho de que habían presentado una propuesta más amplia, pero que esta que se aprueba solo sirve para que el PP "se lave la conciencia". "Vergüenza de partido y vergüenza de gobierno", ha añadido.