Barcala asegura que Alicante incrementa personal y medios materiales para realizar controles en pisos turísticos

ALICANTE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado este miércoles que el Ayuntamiento "está incrementando" personal y medios materiales, con la incorporación de nuevas tecnologías para las inspecciones en pisos turísticos, con el fin de "facilitar el rastreo y cruzar información de datos, en coordinación con la Generalitat".

En estos términos se ha manifestado el primer edil en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un acto de lectura pública de la Constitución Española, organizado la Universidad de Alicante (UA).

"No vamos a permitir la ilegalidad bajo ningún concepto. Vamos a combatir y erradicar los apartamentos turísticos ilegales. No estaríamos sancionando si no tuviéramos esos protocolos ya activados", ha sostenido.

El primer edil ha sostenido que "el principal problema de convivencia" lo generan los apartamentos dispersos, es decir, aquellos que están de forma aislada en edificios residenciales, a lo que principalmente, ha afirmado, "pone freno" la moratoria de licencias durante dos años anunciada esta semana.

Preguntado por esa decisión, Barcala ha sostenido que se basa en las recomendaciones que estipulan los dos estudios encargados por el Ayuntamiento, elaborados por la Cátedra de Turismo de la UA y por la empresa especializada Estrategia y Organización SA (EOSA). "Es una cuestión de principios, algo de lo que ya estábamos absolutamente convencidos y que nos han confirmado estos informes", ha agregado.

En respuesta a las peticiones de estos documentos que han hecho desde la oposición, el alcalde ha asegurado que los presentarán al resto de grupos de la corporación y a los medios de comunicación, "junto con las medidas que se están adoptando y las que están previstas".