Barcala muestra su oposición a los macrodepósitos en el Puerto de Alicante: "Lo vamos a defender a capa y espada"

ALICANTE, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha opuesto a la instalación de macrodepósitos en el Puerto de la ciudad y ha sostenido que lo demuestran "con hechos". "Vamos a defender a capa y espada, como hemos hecho pública y notoriamente en declaraciones y con hechos, que el Ayuntamiento de Alicante no quiere más depósitos en el puerto", ha aseverado.

Así se ha pronunciado este jueves el primer edil en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, tras mantener una reunión con la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, para hablar sobre diferentes proyectos que afectan a la ciudad.

"En el Pleno del Ayuntamiento, al menos en dos ocasiones, se han adoptado acuerdos unánimes de todos los grupos y por tanto el grupo popular, el equipo de gobierno, no tiene más que reafirmarse una vez más en lo que es una oposición. No a los macro depósitos en el puerto de Alicante y es una afirmación que no voy a repetir más veces porque me parece absolutamente innecesario", ha subrayado.

En este sentido, considera que han mostrado su postura con hechos como "la posición que el Ayuntamiento judicialmente adopta, oponiéndose al reconocimiento de la concesión de la licencia por silencio administrativo positivo o la no necesidad de esa evaluación de impacto medioambiental".

"Esa es la posición que ha mantenido este Ayuntamiento, coherentemente con la posición que políticamente hemos mantenido. Es la que vamos a seguir manteniendo", ha recalcado, al tiempo que ha apuntado que el juzgado de primera instancia dio la razón al consistorio y ahora están pendientes de la resolución del TSJ.

Barcala ha rechazado "propiciar polémicas" sobre un asunto judicializado. "Dependemos totalmente de la resolución que dicte el TSJ y, en función de la resolución, veremos si ese camino judicial acaba en el TSJ o no. Pero vamos a defender a capa y espada, como hemos hecho pública y notoriamente en declaraciones y con hechos, que el Ayuntamiento de Alicante no quiere más depósitos en el puerto de Alicante", ha enfatizado.

El alcalde ha añadido que la postura del consistorio es "tan clara" que ante una solicitud de más depósitos y para evitar "el volver a plantear si ha habido silencio administrativo o no ha habido silencio administrativo", han trasladado al TSJ la nueva documentación aportada.

"En nuestra opinión, si la aportas ahora es porque no la habías aportado en su momento, luego había defectos en la tramitación del expediente y no tenías derecho a la licencia", ha sostenido, al tiempo que ha indicado que la concejala de Urbanismo ha firmado un decreto de suspensión de plazos, de forma que "no pueden en estos momentos operar los plazos en ningún sentido, se presente lo que se presente".

De esta forma, hasta que no se resuelva judicialmente este asunto no comenzarán los plazos. "Sobre lo otro no tienes margen de maniobra, porque lo tienes ya en el juzgado, pero cualquier otra petición que fuera diferente y que se pueda plantear, automáticamente se quedan suspendidos todos los plazos y no es tramitable en tanto y en cuanto no acabe el procedimiento", ha insistido.

Por su parte, la consellera Pradas ha abogado por "respetar los tiempos judiciales", en lugar de "entrar en futuribles", que considera que es "una irresponsabilidad". No obstante, ha precisado que Barcala "ha dejado muy clara cuál es la posición del Ayuntamiento" y Pradas ha recalcado que "el Consell de Carlos Mazón va a estar siempre al lado y alineado al lado de los alcaldes y de los ayuntamientos".

"Tenemos muy en consideración cuál es la posición del Ayuntamiento, pero vamos a esperar a que se decida judicialmente este asunto. Cualquier cosa que venga a futuro va a tener que respetar la legislación en materia medioambiental urbanística y paisaje vigente", ha advertido. Además, ha apuntado que la Generalitat "no tiene ningún expediente abierto en relación con los macrodepósitos".