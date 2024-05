Barcala rechaza la OPA de BBVA al Sabadell y pide al accionariado pensar su decisión y que "no llegue a buen puerto"

ALICANTE, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha rechazado la OPA hostil lanzada por BBVA al Banco Sabadell y ha hecho un llamamiento al accionariado del Sabadell piense su decisión "por las consecuencias que tiene" y que la operación "no llegue a buen puerto".

Así se ha manifestado este jueves el primer edil alicantino en declaraciones a los medios de comunicación, al ser preguntado por la decisión del consejo de administración de BBVA, que ha formulado una oferta pública de adquisición (OPA) hostil sobre el 100% de las acciones de Banco Sabadell, tras el rechazo de esta entidad a una propuesta de carácter amistoso.

Al respecto, Barcala ha sostenido que el Ayuntamiento de Alicante no apoya "en absoluto que esa OPA hostil pueda prosperar", al tiempo que ha hecho un llamamiento al accionariado que "en su mano tienen que no llegue a buen puerto".

"Un 20 por ciento del accionariado del Banco Sabadell es de esta provincia. Bueno, pues que se lo piensen, que se lo piensen por las consecuencias que tiene, respetando como respetamos las reglas de lo mercantil, siempre. Pero ya hay una cuestión operativa y es que se va a generar un problema y una pérdida directa en puestos de trabajo, en calidad de servicio por cierre de oficinas a toda la red en la provincia de Alicante", ha advertido.

El primer edil alicantino ha apuntado que ya consideraba que la fusión negociada "no era una buena noticia" y le preocupaba la incidencia en "la reducción de oficinas y la reducción de plantilla". "Hoy, con mayor motivo, no solo me preocupa, sino que tengo que decir alto y claro que no a una OPA hostil, que no cambia las condiciones, y por tanto el interés de los propios accionistas del Banco Sabadell no tiene ventaja alguna", ha subrayado.

En la misma línea, ha afirmado que esta operación es "perjudicial" para la provincia y la ciudad de Alicante y que, al no haber negociación, "todo el reembolso del gasto de la compra se va a recuperar a costa de oficinas y a costa de personal".

Por otra parte, ha indicado que el Banco Sabadell --que tiene su sede social en Alicante-- es "directamente heredero" de la CAM. "Desde la pérdida de la sede social de la entidad financiera, que es muy simbólico, pero que tiene un peso específico; a la pérdida dentro de la red de oficinas, de atención a los clientes que son tradicionales y que vienen vinculados, todo eso nos parece que es muy perjudicial", ha advertido.

Igualmente, ha añadido que también afecta "a nivel reputacional", ante la pérdida de la sede social del Banco Sabadell en la ciudad. "Esa pérdida también supone para Alicante un menoscabo que valoramos con mucha preocupación", ha recalcado Barcala.