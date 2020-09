Barceló admite el traslado de la presión asistencial a los centros de primaria y pide disculpas

Vox y PP le piden que dimita por "mala gestión" y Cs dice solo se puede "conjugar dimisión" o cesar a quien no haga su trabajo

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha admitido este viernes que la presión asistencial que al inicio de la pandemia estaba concentrada en la atención hospitalaria y las UCI se ha desplazado "totalmente" a primaria, que es el "primer baluarte" en la lucha contra el coronavirus y donde ha asegurado que se están produciendo situaciones de "tensión" por las que ha pedido disculpas tanto a usuarios que se están viendo afectados como a los profesionales por la carga de trabajo que representa para ellos.

Según Barceló, muchas de las cosas que ha traído la crisis sanitaria han llegado para quedarse, como la prevención o la precaución, y ha apelado a la unidad de las fuerzas políticas como "elemento clave" para ayudar a salir de la emergencia sanitaria. Asimismo, ha avanzado que su departamento está siguiendo "de manera muy personalizada cada brote" y que actuarán cuando la situación epidemiológica lo aconseje.

Sin embargo, tanto Vox como PP le han pedido directamente su dimisión por su "incompetente gestión" mientras que Cs ha señalado que "no se puede pedir de nuevo perdón sino solo conjugar dimisión o deshacerse de personas de su equipo que no hacen su trabajo".

Barceló ha defendido que, en estos momentos, la Comunitat está mejor preparada para afrontar la Covid con lo aprendido en los últimos meses y ha subrayado que la administración es capaz de rastrear mejor y detectar cada brote, aunque hay elevados índices de contagio, una situación que ha atribuido a la recuperación de la movilidad interna y externa y a retomar la actividad de la vida social, familiar y de ocio.

La consellera ha presentado un escenario que revela que el 1,2 por ciento de los brotes registrado en la Comunitat son importados, el 5,5% de residentes de otras comunidades autónomos y el 93,4% autóctonos. El mayor número de los casos se dan en la franja de edad

de entre 35 y 64 años, con el 36,5%; seguida de la de 15 a 34 años, con un 35,4%. De acuerdo con el origen, el 99,6% brotes son de ámbito comunitario y, de estos, el 67,8% son de origen social; el 17,8% laboral y asociados a residencias de mayores, el 5,5%

Barceló ha recordado que el virus "sigue estando presente", con cifras de contagio similares a las de las primeras semanas de la pandemia, aunque con una presión asistencial mucho menor. La edad media de contagio se ha invertido, y se da ahora en personas más jóvenes, con un 40,35%, y con un porcentaje muy elevado de asintomáticos; mientas que el índice de letalidad se fijaba al inicio de la primera ola en el 8,3% y ahora está en el 0,3%.

En cuanto a la ocupación de los hospitales, el 30 de marzo, con el pico máximo, era del 42% en planta y un 56,6% en críticos, mientras que a fecha 2 de septiembre era del 6% en planta y del 7,6% en UCI.

Barceló ha hecho un repaso de las medidas adoptadas por su departamento en los últimos meses para reforzar el sistema sanitario y dar mayor seguridad, y con el diseño al principio del verano de un plan de contingencia. La consellera ha defendido que hay suficiente material de protección, capacidad de hospitalización para agudos y críticos, aumento del rastreo, rápida identificación y contención de las fuentes de contagio y posibilidad de adoptar una ampliación de las limitaciones, como se ha demostrado en ciudades como Gandia y València o con el confinamiento de Benigànim.

MATERIAL

En cuanto al material, ha detallado que hay en reserva 19.643.000 mascarillas quirúrgicas; 5.211.000 FFPP2; 209.000 FFPP3; casi tres millones de batas; 772.000 gafas y 18 millones de guantes y solución hidroalcohólica. Su departamento está pendiente de nuevos suministros en las próximas semanas por si la situación epidemiológica acabara complicándose.

La consellera ha admitido que, en estos momentos, en atención primaria hay una carga y presión asistencial "por encima de lo normal", porque desde ahí también se llevan a cabo las funciones de rastreo de contactos, si bien ha defendido que se han implantado recursos telemáticos para aliviar la carga administrativa --con cita previa telefónica, renovación de SIP sin desplazamiento a los centros, partes de baja en la historia de salud electrónica o envió del certificado de salud escolar--, entre otras, algunas de ellas con ánimo de permanencia.

No obstante, pese a ese esfuerzo, ha admitido, "aún así percibimos que no alcanzamos el nivel de descongestión" y que hay personas que no pueden contactar con los centros de salud, una situación que ha atribuido también a la mayor necesidad de acudir a los ambulatorios por parte de usuarios que no han hecho uso del recurso en el confinamiento.

Así, y en el contexto de las medidas que se han adoptado por la crisis y los itinerarios Covid y no Covid, la consellera ha pedido disculpas porque el sistema "es complejo de implantar y lo establece el Ministerio, y no es fácil que pueda conciliar los intereses de pacientes, su seguridad y la de los profesionales". En todo caso, ha hecho hincapié en que es una dificultad "generalizada" que se comparte en los consejos interterritoriales de Salud.

Barceló ha defendido también el refuerzo de personal que se ha hecho, sumado al de marzo, con la prórroga de 7.062 contratos eventuales --un refuerzo del 11% de plantilla--, la adquisición

de 403 respiradores que permiten aumentar las camas de críticos, o la contratación de los rastreadores junto con los solicitados al ministerio.

BOLSAS DE CUATRO ESPECIALIDADES

Asimismo, Barceló ha anunciado que su departamento ha abierto cuatro bolsas de trabajo esta misma noche a las 0.00 horas. Se trata del quinto procedimiento extraordinario para la inscripción de profesionales en cuatro grupos que harán funciones "esenciales": técnicos auxiliares en Enfermería, especialistas en laboratorio, en documentación sanitaria y emergencias.

Las cuatro estarán abiertas hasta el 14 de este mes y el funcionamiento será el mismo de todos los iniciados durante la pandemia con el objetivo de cubrir las necesidades de departamentos y salud y laboratorios.

Por otro lado, ante las críticas de Cs por la no utilización de enfermeras, la consellera ha indicado que las bolsas de enfermería están "agotadas". "No hay enfermeras; no hay ninguna enfermera en paro porque el sistema las ha incorporado", ha dicho.

Sin embargo, desde la oposición le han reprochado falta de recursos y no estar preparados para una segunda ola de la pandemia. Por parte de Vox, José María Llanos ha reclamado a Barceló que dimita "por el bien de los valencianos" por no haber estado "a la altura de la situación"; Cantó (Cs), que ha lamentado la ausencia en el debate del president y la presidenta, ha criticado al Consell por seguir "en modo avestruz" y actuar como "incompetentes" y el diputado del PP Juan José Zaplana ha reclamado la "dimisión irrevocable" de Barceló por ser una consellera "incompetente" a la que "se le ha consentido mucho pero necesita bajarse del coche oficial".

Por contra, desde IU Podemos, Irene Gómez (IU, ha lamentado que no "es saludable para la democracia intentar sacar rédito político" en esta situación; Carlos Esteve (Compromís) ha afeado a la oposición que tiene la "doble personalidad" del "Dr Jekyll y Mr Hyde, un día más cerca del negacionismo y otro promocionando el pánico", mientras que la parlamentaria del PSPV Carmen Martínez ha lamentado el "nuevo populismo y oportunismo epidemiológico" de la oposición frente a un Consell que "gestiona como las hormiguitas, sin estridencias como se ha visto en la pandemia".