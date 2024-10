Barrachina se centrará en la "simplificación y modernización" del sector primario y acelerará proyectos de Aguirre

El PSPV critica la ejecución, Compromís pide que no trabaje "pensando en las multinaciones" y Vox reclama que no siga la Agenda 2030



VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Ganadería, Miguel Barrachina, ha señalado como objetivos de su trabajo al frente de esta administración la "dedicación máxima, simplificación y modernización de nuestra agricultura, ganadería y pesca".

En una comparecencia este miércoles en Les Corts para explicar las líneas generales de su Conselleria, Barrachina ha expresado además su "admiración" a su predecesor José Luis Aguirre (Vox) y ha asegurado que no solo no ha "frenado ninguno de sus proyectos ni propósitos" sino que está "intentando acelerarlos todos y hacer bueno su legado".

"Queremos que ese héroe que hay dentro de cada agricultor, ganadero y pescador, que en lugar de reconocimiento ha sufrido padecimientos, sepa que esa etapa de presiones injustificadas se ha terminado. Nosotros, frente a la burocracia excesiva, vamos a implantar la simplificación administrativa. Ante la sanción, la promoción. Frente a la persecución irracional, el apoyo incondicional. Ante la demonización administrativa, la admiración", ha subrayado.

En concreto, Miguel Barrachina ha desatacado la rapidez con la que el nuevo equipo de la Conselleria aprobó el envío de 16 millones de litros de agua a las ganaderías que "agonizaban" por la sequía con 1.300 camiones cisterna, "sin ningún papel que rellenar".

"Hemos movilizado en estos meses alrededor de 200 millones de euros en favor del sector primario", ha asegurado Barrachina. Entre ellos, ha destacado la orden de ayudas autorizada la pasada semana con 30 millones de euros para la industria alimentaria.

Barrachina ha incidido también en que se están tramitando ayudas de 17 millones de euros por la sequía también sin necesidad de que se curse solicitud, con un listado ya preparado provisional de 29.000 beneficiarios que recibirán la ayuda durante noviembre.

El conseller de Agricultura ha asegurado que aspira "a seguir aumentando el seguro agrario" después de que Aguirre inviertiese en ellos la "cifra récord de 32 millones de euros". "Acabaremos el año habiendo invertido hasta 35 millones de euros en las cuentas corrientes de nuestros agricultores", ha avanzado.

Barrachina ha afirmado que se modernizarán y mejorarán las infraestructuras con una inversión de 25,5 millones de euros en la modernización de regadíos y 8,8 millones para las comunidades de regantes, así como 12,6 millones de euros para la Acequia Real del Júcar Y 2.600.000 euros para los regantes de la Vega Baja del Segura.

El conseller ha señalado que, para aumentar la dimensión de las explotaciones, en la ley de acompañamiento de los presupuestos se incluirá una simplificación de la Ley de estructuras agrarias y se creará un registro de iniciativas de gestión en común.

Barrachina ha destacado la eliminación del impuesto de sucesiones y la rebaja del 60% en el impuesto de transmisiones patrimoniales para exploraciones agrarias.

AGUA

El titular de Agricultura ha reivindicado el trasvase Tajo-Segura y ha reprochado al Gobierno central que, cuando se le ha reclamado por escrito ayudas por la sequía, "ha dicho que no hay sequía, el mismo Gobierno que la semana pasada le dijo a nuestros agricultores de la Vega Baja que no planten más, que dejen los cultivos de invierno, que no hay agua".

"La alternativa al cultivo es el desierto, no hay otra, y este es el anticipo de lo que viene cuando nos hurtan los cien hectómetros cúbicos que necesita la Vega Baja, rompiendo un acuerdo de cinco comunidades autónomas, cuencas cedentes y cesionarias. (...) Esos hectómetros se pierden por Portugal en el Atlántico", ha dicho. Barrachina ha indicado que de los 3.000 hectómetros acordados en el tratado de Albufeira con este país, "actualmente llegan unos seis mil". "Portugal no sabe que está recibiendo el agua de Alicante, de Murcia y de Almería", ha lamentado.

PLAGAS Y FITOSANITARIOS

El titular de Agricultura también ha indicido en que la lucha contra las plagas será prioritaria de la mano del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, "a quien no se puede dejar sin gasolina".

Sobre la importación de productos con fitosanitarios prohibidos, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, dará "la batalla" en Bruselas por su "insensibilidad" y al Ministerio de Agricultura por su "desconocimiento", estableciendo un "doble frente". Así, ha recordado que Mazón este jueves, en el Comité Europeo de Regiones, exigirá controles fitosanitarios en frontera mucho más eficaces y cláusulas espejo contra la competencia desleal.

Por otro lado, ha criticado que los ganaderos de reses bravas fueron "ignorados" y "abandonados" por el anterior Consell, mientras su Conselleria va a proporcionarles veterinarios de guardia también en fin de semana, ha simplificado las tareas de saneamiento y ha aumentado las ayudas para la modernización de sus explotaciones.

PESCA

Respecto a la pesca, "después de que la izquierda ha hecho que tan solo puedan faenar 120 días al año", "lo único que piden los pescadores es más días de trabajo", por lo que el Consell tomará "todas las medidas" para facilitarlo, entre ellas la supresión de tasas anunciada por Mazón, ha expuesto.

Ha destacado igualmente las ayudas de 15 millones de euros para la pesca sostenible y ha recordado que la Conselleria "ya ha pagado 3,9 millones de euros por el paro biológico del año 2022 y ya se está gestionando el pago correspondiente a 2023". A final de año se convocará una orden de ayudas para mejora de embarcaciones, una subvención plurianual hasta el 2028 de 15,2 millones de euros, que para el 2025 será de 5,6 millones de euros.

OPOSICIÓN

Por parte de Vox, el diputado José Muñoz ha exigido a Barrachina siga el "camino de políticas de 'sí al campo'" que inició su partido. Le ha pedido que exija "la supresión de todos los tratados de libre comercio que atacan directamente el sector primario valenciano", así como el Pacto Verde. "Tendrá a Vox con usted, siempre y cuando luche y vele por los intereses de los agricultores, ganaderos y pescadores, y que no cumpla con los designios de la Agenda 2030, del Pacto Verde Europeo y del señor Sánchez", ha apostillado.

Por parte de Compromís, Paula Espinosa ha advertido sobre las consencuencias de la ampliación del puerto de València para la Albufera y sus arrozales. También ha criticado que, con Vox, se escucharon "verdaderas barbaridades" y el PP "consintió el descrédito para el campo valenciano", por lo que ha preguntado a Barrachina si está en contra de medidas como el Pacto Verde Europeo o su posición sobre los efectos del cambio climático. "Por favor, trabajen pensando en los agricultores valencianos y no en las grandes multinacionales", ha pedido.

Desde el PSOE, Ana Besalduch ha prometido una "oposición constructiva" y "seria"; ha asegurado que exigirá que ejerza sus competencias de agua y no "culpe a los demás" de su "ineficacia". Ha criticado la ejecución presupuestaria de la Conselleria, ha aseverado que los pescadores "llevan dos años" sin cobrar las paradas biológicas y ha reprochado que el PP votase en contra en el Parlamento Europeo de "tirar atrás un reglamento que permitía la importación de productos fitosanitarios prohibidos".

Frentes a las críticas, el conseller ha defendido que, en los dos meses y medio que lleva en el cargo, su equipo ha ejecutado el 52% del presupuesto, frente al 42% del último año de la Conselleria de Compromís y, sobre la votación en el Parlamento Europeo, ha señalado que la propuesta que rechazó el PP era de "bloqueo" a otra de "máximos". "La historia es justo como usted la cuenta, pero exactamente al revés", ha asegurado.