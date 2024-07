Barrera niega homofobia en Vox y asegura que no les gusta "la instrumentalización de la sexualidad de cada cual"

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, Vicente Barrera, ha asegurado que no hay homofobia en su partido, Vox --"es una barbaridad", ha aseverado-- y ha expuesto lo que no les gusta es "la instrumentalización de la sexualidad de cada cual".

Así se ha manifestado Barrera a preguntas de los medios por su posición, como vicepresidente del gobierno valenciano, al apoyo que ha dado la Generalitat a las celebraciones del Orgullo impulsadas por el colectivo LGTBIQ+.

"Nuestra posición y mi posición es que nosotros tenemos todo el respeto del mundo por cualquier orientación sexual: nosotros nada tenemos en contra de la orientación sexual de cada cual, pero no nos gusta la instrumentalización de la sexualidad de cada cual, el utilizar la sexualidad como un arma arrojadiza contra alguien", ha argumentado.

Se ha mostrado convencido de que esto "perjudica al colectivo gay". Y ha abundado: "Los gays están absolutamente integrados en esta sociedad, por mi parte y por parte de mi partido no hay ninguna homofobia de ningún tipo, es una barbaridad que se utiliza para instrumentalizar a un colectivo y nosotros no tenemos nada en contra de ellos, precisamente lo que tememos es la instrumentalización y que se les saque de la generalidad".

GAY GAMES

En este punto, se ha referido a los Gay Games, que València acogerá en 2026. "A mí me parece bien, pero me parece un disparate, desde el punto de vista de que los estás discriminando a ellos, y yo no quiero discriminar a nadie, porque sería como hacer unos juegos para calvos o unos juegos para bajitos".

"Yo entiendo que cuando llegan los Juegos Olímpicos, cuando llega cualquier competición, todos estamos integrados, cuando hay un acontecimiento, una fiesta, cualquier circunstancia, todos estamos integrados, y da igual la adscripción sexual, cuál sea tu orientación sexual, con quién decidas meterte en la cama, es que nos da absolutamente igual y tenemos el máximo respeto para cualquier orientación sexual, lo hemos dicho mil veces".