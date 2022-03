El Bellas Artes visibiliza a las artistas de su colección en un nuevo espacio: "Es imposible querer lo que no se conoce"

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

María Sorolla, Elena Carabia, Emilia Torrente, Manuela Ballester, Rosario de Velasco, Marthe Spitzer y Adrienne Guillou. Ellas son las siete mujeres que hasta ahora permanecían en los fondos sin exhibir del Museo de Bellas Artes de València y que por fin se podrán visitar en un nuevo espacio que la institución dedica a las artistas de finales del siglo XIX y primeras décadas del XX.

La selección ha sido inaugurada este martes con la presencia de la secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, y el director del museo, Pablo González Tornel.

En este nuevo espacio se exponen obras de las artistas María Sorolla, Elena Carabia, Emilia Torrente, Manuela Ballester, Rosario de Velasco, Marthe Spitzer y Adrienne Guillou, además de los retratos de María Sorolla realizados por Mariano Benlliure y Francisco Pons Arnau, dos bustos de Emilia Torrente, en yeso y en bronce, realizados por Mariano Benlliure, y dos retratos de Elena Caravia pintados por José Mongrell.

"Era una obligación hacia las propias colecciones, pero sobre todo hacia la sociedad valenciana que se merece ver estas piezas y que le cuenten estas historias", ha apuntado Tornel durante la presentación, que ha invitado al público a "mirar a los ojos a las artistas del siglo XIX y XX y apreciar sus obras".

"La sala surge de la percepción de la necesidad de contar una historia de muchas mujeres que quisieron ser artistas y no pudieron; que quisieron ser artistas, lo consiguieron, pero lo tuvieron mucho más difícil que los hombres contemporáneos suyos; y algunas que fracasaron en el intento porque la sociedad que les tocó vivir no les permitió salir adelante como artistas", ha señalado el director del Belles Arts.

Con este objetivo y tras "bucear" en las colecciones del Belles Arts, la galería está compuesta por un conjunto de 15 piezas de artistas de entresiglos -- final del siglo XIX y principio del XX--, "un momento muy particular de la coyuntura artística en España y Europa", según ha explicado Tornel.

"En la colección del museo no contábamos con artistas del siglo XVI como Liviana Fontana o del siglo XVII como Artemisia Gentileschi, ya quisiéramos, así que tuvimos que ver qué teníamos que nos permitía contar esta historia", ha explicado el director de la institución artística.

Del total de 15 obras expuestas, solo hay una que no formaba parte de los fondos del Bellas Artes y que corresponde a una cesión por parte de Santiago Borrás Aznar. Esta es 'Retrato de mujer', una pieza esculpida por Torrent, que ha pasado a ser "patrimonio de todos y todas" y que se presenta expuesta junto con el retrato de la artista modelado por Mariano Benlliure.

Durante la presentación de la exposición, la secretaria autonómica de Cultura y Deporte ha lamentado que "desgraciadamente, en pleno siglo XXI, todavía tenemos que reivindicar el papel de la mujer".

Sin embargo, Tamarit se ha mostrado "muy satisfecha" de "poner en valor obras que formaban parte del museo y que no habían sido expuestas". "Es imposible apreciar y querer lo que no se conoce, así que lo que hacemos es visibilizar cosas que existen y se han escondido".

"Una visión del arte sería incompleta sin la presencia de estas figuras que presentamos aquí y que, por causas variadísimas, han sido invisibilizadas", ha agregado la responsable autonómica de Cultura.

"ERA UNA OBLIGACIÓN"

Esta galería se convierte en la primera sala que alberga firmas de mujeres, ya que, tal y como ha confirmado Tornel, "en ninguna otra parte del museo hay obras firmadas por mujeres". En esta línea, el director de la pinacoteca ha asegurado que "es solamente un primer paso", ya que "es una de las puntas de lanza que el museo quiere llevar adelante en los próximos años" y "se seguirá trabajando".

De hecho, esta sala no alberga todas las obras firmadas por mujeres del Bellas Artes, ya que todavía quedan "algunas obras" en los fondos del museo, pero que no se han incluido porque "exigen una narrativa distinta". "Es pintura posterior, mucho más contemporánea, alguna obra no figurativa" ha apuntado el director del BBAA, que ha explicado que "en este ambiente no encajaba". "Por eso digo que es solo el principio", ha agregado.

PLAN MUSEOLÓGICO Y FUTURO DE LA EXPOSICIÓN

Sobre el futuro de la exposición con la aplicación de la museografía derivada del plan museológico previsto para el Bellas Artes, Tornel ha respondido que "cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente".

Pese a que ha admitido no saber si la nueva sala permanecerá intacta una vez se aplique el nuevo plan, Tornel ha explicado que, "independientemente de que en el plan no estuviese contemplada la perspectiva de género de manera específica es algo indiscutible".

Asimismo, ha apuntado que "obviamente, estas obras tienen que estar en esta parte del museo", ya que, según el plan, el edificio donde se han ubicado corresponde a la pintura del siglo XIX y XX y, por tanto, cronológicamente "encaja".

Por otra parte, sobre la posibilidad de que el museo se plantee la adquisición de obras que amplíen la colección, el director ha señalado el "problema fundamental" que existe hoy en día con la compra de arte firmado por mujeres: "Es un muy mal momento para la compra de obras de mujeres porque hay pocas y están muy codiciadas".

En este sentido, ha asegurado que este objetivo "estará en mi punto de mira", pero ha negado que tenga "nombres grandes y concretos" ya que "implican un desembolse económico que en estos momentos el museo no puede asumir".

Tornel también ha destacado el trabajo que realiza el Bellas Artes en el "establecimiento de vínculos reales y afectivos con la sociedad que le alberga", que le permitan, como ha sucedido esta vez con el busto cedido de Emilia Torrent, la entrada de piezas cedidas por la ciudadanía sin que suponga un coste para el museo.