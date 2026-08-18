Benidorm establece un dispositivo de vigilancia y pide seguir las recomendaciones frente a las altas temperaturas

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ALICANTE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) ha establecido, a través de la Policía Local, un dispositivo de vigilancia y señalización y pide seguir las recomendaciones frente a las altas temperaturas. Desde mañana miércoles, 19 de agosto, y hasta el fin de semana no estará permitido el acceso al parque natural de Serra Gelada y al parque de El Moralet ante el riesgo de incendio forestal por las altas temperaturas previstas.

La concejal de Medio Ambiente, Mónica Gómez, ha explicado que "la Generalitat Valenciana ha decretado el nivel máximo de preemergencia por riesgo de incendios en toda la Comunitat, lo que implica una serie de restricciones, entre ellas el acceso a los parques naturales y el tránsito de personas por senderos y campo a través".

Concretamente, la resolución publicada este martes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana establece desde el miércoles 19 y hasta el viernes 21, ambos inclusive, "la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales" de Serra Gelada "con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie". Únicamente podrán acceder al parque natural los vehículos de emergencia, vigilancia, mantenimiento y de residentes en el entorno, ha indicado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, también se establece la limitación de tránsito de personas en zonas de importante presencial forestal, como pueda ser el parque de El Moralet.

A la vista de esta resolución, la edil ha apelado a la "responsabilidad" y a "respetar las restricciones y prohibiciones establecidas por la Generalitat". Gómez ha indicado que "mantener nuestros bosques y zonas forestales libres de incendios es una tarea colectiva", y ha adelantado que "desde el Ayuntamiento, se va a reforzar la información y vigilancia para evitar la entrada de vehículos y personas al parque natural mientras dure esta situación excepcional, especialmente en el principal acceso al paraje desde Benidorm, la Cruz, muy visitada a diario por viandantes".

Así, la Policía Local va a establecer un dispositivo especial de señalización y vigilancia en los accesos al parque natural de Serra Gelada y El Moralet en el que participan la sección rural, vehículos quad y la unidad aérea, que realizará vuelos con dron para monitorizar ambas zonas mientras dure la situación de preemergencia.

Además de las restricciones ya mencionadas, la resolución de la Generalitat también establece con carácter general la suspensión de determinadas obras y trabajos y del uso festivo-recreativo del fuego por motivos festivos en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros); la prohibición de encender cualquier tipo de fuego en estas mismas zonas; y deja sin efecto cualquier autorización otorgada para circulación deportiva por terrenos forestales.

Por otra parte, la edil ha pedido a la población que "durante los próximos días y, ante los avisos meteorológicos por altas temperaturas, que alcanzan el nivel naranja en el caso de Benidorm, se sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar golpes de calor".

RECOMENDACIONES FRENTE AL CALOR

Así, se debe de tener especial cuidado con personas mayores, menores y enfermas; mantener la casa fresca y ventilada; evitar la exposición directa al sol, sobre todo entre las 12.00 y las 16.00 horas; utilizar protección para rayos solares; realizar comidas ligeras, con alimentos ricos en agua y sales minerales, como fruta y verduras y beber mucha agua; vestir con ropa ligera, de colores claros y cubriendo la mayor parte del cuerpo, sobre todo la cabeza; no dejar a nadie en el interior de un vehículo cerrado y tampoco mascotas; evitar el tránsito por senderos y campo a través; y en caso de necesidad llamar al 112.