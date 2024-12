Bernabé acusa a Mazón de "trilerismo lingüístico" para "no asumir responsabilidad" en la extracción de coches de la dana

Advierte que con el ritmo de sacar 500 vehículos al día "pasarán Fallas" y no se habrá dado solución: "No nos lo podemos permitir"

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de "trilerismo lingüístico" para "no asumir la responsabilidad" en la extracción de coches arrasados por la dana y que se encuentran en campas cercanas a núcleos de población, al tiempo que ha vuelto a insistir en la necesidad de agilizar esta operación.

Así se ha pronunciado Bernabé, tras la reunión del Cecopi, preguntada por las declaraciones del jefe del Consell, quien ha manifestado este jueves en Alicante --después de que la propia delegada le reclamara una "operativa clara" en este tema-- que la competencia para la retirada de los coches arrasados por la riada es, "por decisión del Gobierno, de los ayuntamientos".

"Es terrible, no puedo calificarlo de otra manera. Es terrible que se coja un decreto que nada tiene que ver con eso, que se haga trilerismo lingüístico para decir que se ha dejado las competencias y sobre todo no asumir una responsabilidad", ha reprochado Bernabé.

"Todo lo que esté en nuestra mano lo vamos a hacer, pero no querer asumir la responsabilidad cuando tienen una resolución firmada por la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, el 21 de noviembre y querer hacer trilerismo lingüístico haciendo una interpretación de una frase de una coma, cuando ahí dice clarísimamente que son las autoridades competentes. Toda España sabe que es la Generalitat, sinceramente no me parece digno del presidente de la Generalitat Valenciana", ha apostillado.

La delegada ha apuntado que, por su parte, el Gobierno contribuirá en lo que pueda y ha afirmado que ha puesto encima de la mesa alternativas, como ubicaciones de campas intermedias o compactadoras. Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacer vigilancias activas y dinámicas de los solares.

Sobre esta cuestión, la delegada ha vuelto a transmitir en el Cecopi "la preocupación por parte del Gobierno de España y desde luego la voluntad de ayudar en aquellas cuestiones que se consideren oportunas para poder solucionar la extracción de los coches de las campas, que hoy es uno de los problemas fundamentales en los que estamos inmersos dentro de esta emergencia".

"Hay que abordar ya de una vez por todas la extracción de los coches de las campas lo antes posible", ha insistido Bernabé, que ha declarado que "hay una operativa en marcha que ha recaído la responsabilidad sobre los alcaldes y alcaldesas de los distintos municipios". Esto supone, "aparte de saturar el trabajo de los alcaldes y las alcaldesas, sobre todo no cumplir con una responsabilidad que tiene la dirección de la emergencia en una situación de nivel 2 y por una situación de seguridad de todas las personas que puedan vivir cerca de las campas donde están los coches en estos momentos".

"QUEDAN DECENAS DE MILES DE COCHES EN LAS CALLES"

En todo caso, ha advertido que, "después de más de un mes desde que se firmó esa resolución --la del 21 de noviembre--, no podemos estar sacando una media de 500 coches al día porque quedan decenas de miles de coches en las calles de nuestras ciudades y a este ritmo pasarán Fallas y aún no habrán sacado todos los coches y no nos lo podemos permitir porque es una cuestión de emergencia".

Por otra parte, a la delegada se le ha preguntado por el protocolo elaborado por la Dirección General de Función Pública con instrucciones a los trabajadores de la Administración de la Generalitat ante emergencias después de que la Inspección de Trabajo realizara un requerimiento. Para Bernabé, "que se protocolaricen acciones que tengan que ver con alertas es propio de quien tiene la competencia en la emergencia, en este caso de la Generalitat".

"Que se pongan encima de la mesa y que se pongan negro sobre blanco acciones y actuaciones que vayan ligadas a alertas es propio de quien tiene que ejercer su responsabilidad. Si lo hacen, bienvenidas sean", ha resuelto.

Finalmente, e interrogada por el desconocimiento sobre "las llamadas que se produjeron el día de la dana", Pilar Bernabé ha comentado que "desde todos los ámbitos hay que ser conscientes que ahora hay una máxima prioridad, que es hablar de la emergencia y de las cuestiones que son tremendamente urgentes, como sacar los coches de las campas, terminar de limpiar los garajes y extraer el lodo, intentar volver a la normalidad de la manera más rápida posible o que las ayudas lleguen cuanto antes, y por eso estamos triplicando los ritmos de pagos".

"Y sobre el día 29 y sobre el día 28 --ha proseguido-- va a haber mucho que hablar y todos y cada una de las personas que tienen y que han tenido una responsabilidad al respecto tendremos mucho tiempo para explicarlo, para hablar y para probarlo".

"Probarlo con los registros de llamadas, probarlo con las llamadas y probarlo, me hubiera gustado, con las actas y las grabaciones del Cecopi, que parece ser que han desaparecido, cuestión no menor y que habrá que tener también en cuenta", ha concluido.