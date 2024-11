Bernabé asegura que la búsqueda de víctimas se centra en cauces y subterráneos tras no detectar en superficie

Los efectivos buscan con drones a personas desaparecidas en la zona del río Magro y el barranco del Poyo

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado que los efectivos están centrados actualmente en "la entrada a los cauces y a los subterráneos" de las zonas afectadas por la DANA en la provincia de Valencia, mientras "en superficie ya no se han detectado más" víctimas.

Así lo ha trasladado en una comparecencia este lunes por la tarde junto al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

Preguntada por qué la cifra de fallecidos en la Comunitat Valenciana no ha variado en las últimas 48 horas, Bernabé ha indicado que en los dos últimos días "no se han detectado más" fallecidos en superficie y por eso "no se están actualizando" los datos.

"Ahora estamos en la siguiente fase de entrada a los cauces, a los subterráneos, en lo que está trabajando intensamente todo el mecanismo de ejército y de bomberos, precisamente para ir achicando, y ahí es donde posiblemente pueda cambiar el ritmo del número de víctimas", ha expuesto.

En cualquier caso, ha garantizado que la información respecto al número de fallecidos se dará a conocer como hasta ahora a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Además, tanto el ministro como la delegada han llamado a la ciudadanía a recibir información de organismos oficiales respecto a la DANA y a alejarse de los "bulos".

RÍO MAGRO Y BARRANCO DEL POYO

Los efectivos de los distintos cuerpos desplegados en la comarca valenciana de l'Horta Sud, una de las más afectadas por la DANA, centran sus actuaciones durante este lunes en la búsqueda de personas desaparecidas en la zona del río Magro y del barranco del Poyo, unas labores en las que emplean el uso de drones y que se complementa con el apoyo de unidades caninas de las fuerzas de seguridad.

De esta manera lo ha expuesto la directora general de prevención de incendios forestales de la Generalitat, Rosa Touris, en declaraciones remitidas a los medios tras la reunión del Cecopi.

Así, ha detallado que los efectivos desplegados en las zonas afectadas por la DANA trabajan "a diferentes ritmos" en función del impacto de las lluvias en cada una de las tres zonas en las que se ha subdividido el operativo: Ribera Alta y Baja, Utiel-Requena y l'Horta Sud.

En las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baja se trabaja en la retirada de enseres y "en breve" es previsible "la recuperación de la normalidad" y la zona de Utiel y Requena ha entrado en una "tercera fase" con trabajos de restablecimiento de infraestructuras y limpieza.

Mientras, en l'Horta Sud la ejecución de los trabajos de recuperación oscila entre el 20 y el 50 por ciento, "según el grado de afección de cada municipio". En esta zona los efectivos centran sus esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas en la zona del río Magro y del barranco del Poyo.

En este punto, ha transmitido que todos los organismos representados en el Cecopi han agradecido "la coordinación de todos los cuerpos de seguridad, emergencias y Fuerzas Armadas que están participando en los distintos sectores del operativo, así como a los voluntarios".

OTRAS ACTUACIONES

Al respecto, la directora general de prevención de incendios forestales ha apuntado que, mientras "continúa siendo prioritaria la búsqueda de víctimas", se han abordado "otras actuaciones" como la retirada de residuos, enseres y vehículos, achiques de agua, la revisión de estructuras de edificios, cauces, carreteras y vías férreas y la revisión de instalaciones de distribución de agua, electricidad y gas.

Sobre esto último, ha especificado que ya se ha restablecido el 98 por ciento del suministro eléctrico y que el 93% de la población afectada dispone de agua. No obstante, ha precisado que, "por precaución", hasta que se realicen "todos los análisis microbiológicos", se recomienda el uso de agua embotellada para consumo humano, pero "el resto se puede utilizar para limpieza".

GRUPOS LOCALES DE TRABAJO

Respecto a la retirada de enseres y lodo, ha indicado que la Conselleria de Medio Ambiente, en coordinación con la Diputación de Valencia, la UME, las Fuerzas Armadas y los ayuntamientos, ha puesto en marcha un plan especial para la retirada de enseres en vías públicas y lugares de acopio, con la intención de "volver a la normalidad lo antes posible".

En este sentido, el Cecopi ha acordado la creación de grupos locales de trabajo en los que participarán los ayuntamientos, la Diputación, la Generalitat y el Gobierno para acelerar la retirada de residuos.

Por otra parte, ha recordado que se mantienen "un día más" las restricciones de movilidad en la V-30, V-31, A-3 y A-7 para "facilitar el trabajo" de los servicios de emergencias.

EFECTIVOS

Sobre el número de efectivos desplegados para hacer frente a los efectos de la DANA, la directora general de prevención de incendios ha detallado que sobre el terreno están desplegados más de 1.700 bomberos y 6.700 militares, y que durante la tarde se superará la cifra de los 7.800.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, ha cifrado en 6.000 efectivos los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, a los que se suman más de 400 efectivos de las policías locales y más de un centenar de agentes de la Policía de la Generalitat.

Respecto a las alertas meteorológicas vigentes, ha precisado que el norte de la provincia de Castellón continúa con alerta amarilla por lluvias y tormentas, por lo que ha llamado a la ciudadanía a "mantener la precaución y a estar pendientes de la información que se suministre por los medios oficiales".