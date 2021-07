Bigott lleva su "inclasificable universo" a la Casa de la Mar el 24 de julio

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Mar, en la Patacona de Alboraia (Valencia), acogerá el próximo sábado 24 de julio, a las 20 horas, el concierto de Bigott, con su banda completa.

Impulsado por una "torrencial pulsión creativa" y con "su desbordante imaginación como única frontera", Bigott lleva desde el año 2006 dando forma con admirable perseverancia a "un inclasificable universo en continua expansión", ha destacado la promotora del evento.

El artista acude a València con su undécimo disco de estudio "puro y real", 'This Is All Wrong', dotado de la personalidad de una playlist que "resulta imposible dejar de escuchar".

Cada canción salida de su laboratorio "comparte el carácter de clásico inmediato, parece haber habitado desde siempre en el imaginativo cosmos de este artesano que, con complejo de astrónomo, indaga en el infinito en busca de nuevos objetos brillantes", ha asegurado la promotora.

El concierto tendrá lugar a las 20 horas, con apertura de puertas a las 19 horas. Las entradas están a la venta por 12 euros en venta anticipada y 15 euros en taquilla.