El Black Friday generará 14.425 contratos en la Comunitat Valenciana, un 5,7 % más que en 2025

Archivo - Imagen de comercios anunciando sus descuentos para el Black Friday - Álex Zea - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña del Black Friday y el Cyber Monday generará este año en la Comunitat Valenciana 14.425 contrataciones, lo que supone un crecimiento del 5,7 % en comparación con la campaña anterior, según las previsiones publicadas por Randstad, la empresa de talento líder en España.

Este incremento viene impulsado fundamentalmente por el dinamismo continuado del comercio y el crecimiento sostenido del sector logístico, que consolida las buenas cifras registradas en la edición anterior, ha explicado Randstad en un comunicado.

Por provincias, Valencia liderará el volumen de contrataciones con 8.660 firmas (+4,0 %), seguida de Alicante, con 4.035 contratos (+6,5 %). Por su parte, Castellón alcanzará las 1.730 contrataciones y registrará el mayor incremento porcentual de la Comunitat Valenciana, con una subida del 13,4 % respecto a la campaña anterior. De este modo, las tres provincias valencianas aumentarán su contratación con motivo del Black Friday y el Cyber Monday.

La directora regional de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante en Randstad, Ana Hervás, ha indicado que "la Comunitat Valenciana se consolida como una de las grandes potencias de empleo en todo el país para esta campaña, situándose en el cuarto puesto nacional por volumen de contratación y superando la media de crecimiento del territorio estatal".

"Asistimos a un Black Friday de gran dinamismo en las tres provincias, donde Valencia ejerce un claro liderazgo como gran motor logístico y comercial, acompañada por la fortaleza de Alicante y un impulso especialmente sobresaliente en Castellón", ha agregado.

EL COMERCIO ACELERA SU RITMO

A nivel nacional, se prevé alcanzar las 124.300 contrataciones, un 5,3% más que el año pasado, en una campaña marcada por el impulso continuado del comercio físico y la vuelta a tasas de crecimiento positivas en el sector logístico.

Si se analiza el peso por sectores, el transporte y la logística continuarán concentrando el mayor volumen de contratación, con el 63,7 % del total y cerca de 79.170 firmas. El sector se mantiene en tasas positivas con un crecimiento del 3,6 % respecto a los 76.417 contratos alcanzados en 2025.

Por su parte, el comercio representará el 36,3 % restante con alrededor de 45.130 empleos, lo que supone un aumento del 8,5 % interanual y consolida la buena marcha observada en los últimos años.

LA COMUNITAT VALENCIANA, CUARTA EN CONTRATACIÓN

En términos de volumen absoluto, la Comunitat Valenciana se posicionará como la cuarta comunidad con mayor volumen de contratación en España durante esta campaña, con 14.425 firmas, por detrás de la Comunidad de Madrid (22.350), Catalunya (21.380) y Andalucía (21.020). Estas tres últimas autonomías aglutinarán más de la mitad de las oportunidades laborales de todo el país.

El comportamiento territorial destaca por su evolución positiva, ya que prácticamente todas las comunidades autónomas incrementan sus contrataciones de cara a esta campaña. La única excepción es Castilla-La Mancha, que registra cerca de 6.115 contratos y un ligero decrecimiento (-0,2 %).

En el resto del mapa autonómico los incrementos son generalizados. Dentro de las regiones con mayor peso en el empleo de esta campaña destacan Canarias y Galicia, que registrarán 6.560 (+6,2 %) y 6.330 contratos (+5,9 %) respectivamente. Euskadi, por su parte, alcanzará los 5.930 contratos (+4,8 %), mientras que Castilla y León alcanzará las 4.200 firmas (+8,0 %), la Región de Murcia llegará a los 3.960 contratos (+8,0 %), Aragón sumará 3.330 (+5,5 %) e Islas Baleares alcanzará las 2.405 contrataciones (+4,1 %).

DIGITALIZACIÓN Y ANTICIPACIÓN

Las principales demandas de las empresas logísticas para dar respuesta al tradicional repunte del consumo que se da en estas fechas serán promotores, empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, además de profesionales destinados a la atención al cliente para atender el auge del comercio electrónico.

En el comercio, la evolución de los hábitos de compra confirma que el auge del comercio electrónico no frena la contratación en el punto de venta. Las marcas refuerzan sus equipos en tienda con dependientes, promotores y asesores comerciales, perfiles en los que el trato cercano, la comunicación y el asesoramiento experto son determinantes en categorías como tecnología, belleza o alimentación.

Dado que las campañas son cada vez más amplias y exigentes, las empresas priorizan incorporar a los profesionales con la antelación suficiente para formarlos en producto, argumentarios y procedimientos, garantizando además su fidelización y disponibilidad para los días de mayor intensidad.

De forma transversal a ambas ramas, las compañías valoran cada vez más el manejo de herramientas digitales y soluciones de apoyo para la gestión operativa en el puesto de trabajo, facilitando que el profesional resuelva consultas sobre producto y procedimientos con rapidez y autonomía en un entorno que todavía es omnicanal, combinando la visita a tienda con la compra online.