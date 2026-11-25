El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una atención a medios de comunicación este miércoles en Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este miércoles que el sistema electoral de España es "absolutamente garantista", "seguro" y "ejemplar en el mundo".

Así lo ha indicado a preguntas de los medios de comunicación en Alicante, donde ha participado en una acción del PSOE en el marco de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant.

Bolaños cree que cuando "Partido Popular y Vox cuestionan el modelo y el sistema electoral español están poniendo de manifiesto" que "ponen en práctica una técnica ultraderechista" como, según considera, han hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "hace pocos días", y el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, además de "tantos ultras a lo largo y ancho del planeta".

"También dejan caer que empiezan a estar aterrados con la ola progresista y demócrata que va a llegar el día 29 y que va a hacer que el Partido Socialista gane las elecciones y haya una mayoría progresista para poder ganar", ha apostillado el ministro para continuar con sus críticas a 'populares' y voxistas.

Según Bolaños, "la internacional ultra, en todos los países del mundo, tiene una serie de técnicas que se repiten" y "siempre cuestionan el sistema electoral, cuestionan la democracia, cuestionan el voto por correo". "A la internacional ultra, la democracia, bueno, la puede aceptar o no, pero tampoco es para ellos algo esencial", ha añadido.