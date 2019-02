Bombas Gens rinde homenaje a la corriente japonesa que revolucionó el lenguaje fotográfico en los 60

Publicado 22/02/2019 16:05:29 CET

Bombas Gens Centre d'Art ha presentado este viernes su nueva exposición 'La mirada de las cosas. Fotografía japonesa en torno a Provoke', una revista japonesa en la que publicaron una serie de fotógrafos del país Nipón en los 60, y que fueron artífices de una transformación radical en el lenguaje fotográfico, ya que se entendía la fotografía como "un lenguaje alternativo".

Se trata de una selección de piezas de la Colección Per Amor a l'Art de los integrantes de la agencia VIVO -Ikko Narahara, Shomei Tomatsu, Eikoh Hosoe, Akira Sato y Kikuji Kawada-, activa entre 1959 y 1961, así como del colectivo Provoke (1968-1970): Yutaka Takanashi, Takuma Nakahira y Daido Moriyama, ha informado la fundación en un comunicado.

También se muestra el trabajo de Hiroshi Hamaya, Takashi Hamaguchi, Toyoko Tokiwa, Nobuyoshi Araki, Tamiko Nishimura, Ishiuchi Miyako, Koji Enokura y Michio Harada. Todos ellos, fotógrafos y fotógrafas japoneses que entre 1957 y 1972 fueron artífices de una transformación radical en el lenguaje fotográfico.

La vicepresidenta de la Fundación Per Amor a l'Art, Susana Lloret, ha señalado que para ellos, "esta exposición es muy especial porque en ella se muestra uno de los núcleos más potentes de la Colección Per Amor a l'Art". "De hecho, podría afirmarse que la selección que se exhibe constituye la colección más importante de fotografía japonesa de esta época, en manos privadas, fuera de Japón. Estábamos deseando poder compartirla con el gran público desde hace mucho tiempo y por fin ha llegado el día", ha manifestado.

La propuesta de Bombas Gens pone el foco en la renovación fotográfica que se produjo en el país nipón durante la posguerra, en paralelo a los grandes cambios económicos y culturales de este período, marcado por enfrentamientos sociales, principalmente contra la herencia americana de la ocupación.

Una ruptura propiciada por la revista 'Provoke', de la que tan sólo se publicaron tres números (entre 1968 y 1970), y que entendía la fotografía como un lenguaje alternativo. El grupo de fotógrafos que la fundaron, a su vez, bebía de la influencia de otra formación: VIVO. Una agencia inspirada en la americana Magnum Photos con el objetivo común de forjar una fotografía crítica y subjetiva, en oposición a las convenciones establecidas.

"Al principio teníamos piezas de sólo dos fotógrafos, Tomatsu y Moriyama, y a partir de ellos empezamos a tirar del hilo y a completar el conjunto al que hemos llegado. Contrariamente a lo que pueda parecer en un primer momento, el vínculo de los fotógrafos que exponemos no es nacional, sino personal. Todos ellos tenían una relación en vida, no nos hemos inventado ningún nexo de unión porque ya existía. Tan sólo hemos recopilado sus obras", ha afirmado Vicent Todolí, director del Área de Arte de la Fundació Per Amor a l'Art y co-comisario.

A su vez, la co-comisaria y directora de Bombas Gens Centre d'Art, Nuria Enguita, ha explicado que "se ha hecho un trabajo de recopilación al que también se ha sumado una labor investigadora, fruto de la cual se presentan hoy las obras de cuatro generaciones de fotógrafos".

"A través de ellas, se puede observar perfectamente una evolución, y las influencias que supusieron los unos para los otros. Además, sacamos a la luz tres nombres femeninos: Toyoko Tokiwa -dedicada sobre todo al retrato de las mujeres trabajadoras-, Tamiko Nishimura -que comenzó como ayudante de Moriyama- o Ischiuchi Miyako, que comienza su trabajo en 1975 en la estela de Provoke", ha manifestado.

También se presenta la obra de Michio Harada, un profesor de química y fotógrafo amateur coetáneo al resto de autores de la muestra y descubierto por el artista João Penalva.

La exposición abre sus puertas al público general esta tarde a las 20h, tras una presentación de los comisarios a las 18:30h. Se podrá visitar gratuitamente hasta el 2 de febrero de 2020.