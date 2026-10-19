Los bomberos de Alicante rescatan a personas en tejados y coches: suman 65 intervenciones durante la noche por la dana

Archivo - Imagen de archivo de bomberos del Consorcio Provincial de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha realizado 65 intervenciones durante la noche y madrugada de este lunes por la dana Adam, concretamente entre las 20.15 y las 07.43 horas. Entre otras, han gestionado actuaciones de salvamento de personas que estaban en lo alto de tejados de viviendas o en sus coches, y se han atendido casi 400 llamadas de asistencia durante la madrugada, según ha informado el portavoz de este cuerpo de seguridad, el oficial César Alcaraz, en declaraciones remitidas a los medios poco antes de las 10.00 horas.

El grupo de rescate por helicóptero está terminando de hacer rescates que no pudieron completarse por imposibilidad de volar por la noche, y se están dando solo en la comarca de Marina Alta, han apuntado fuentes del cuerpo de bomberos.

Han precisado que esos trabajos se han concentrado en esa comarca y, concretamente, en localidades como Pego (31) y Xàbia (25), que destacan con datos "muy por encima del resto". En ese periodo de tiempo, durante la noche y madrugada, ha habido cuatro en Els Poblets, dos en L'Atzúbia y Benimeli y otra en Dénia.

Según el Consorcio, las intervenciones se han registrado continuamente durante toda la noche, pero "con especial intensidad" en Xàbia desde las 20.30 en adelante y hasta las 01.00 horas, y desde esa hora y hasta las 04.00 en Pego.

Sobre todo, se han debido a achiques de agua en garajes, sótanos y viviendas, así como a filtraciones de aguas y vehículos bloqueados por la lluvia que no han podido proseguir su marcha y también por algún desbordamiento de cauce de rio.

Se han montado dos puestos de mando que siguen activos y se han reforzado las dotaciones en el parque de Dénia con cuatro de los parques de Benidorm, Cocentaina y Crevillent. También se han activado cuatro unidades de bomberos forestales con dos vehículos, "controlando permanentemente los cauces de los ríos".

El número de intervenciones es aproximado y, si se tiene en cuenta el total desde las 15.30, cuando empezaron los trabajos más intensamente, se eleva a 92, aunque "podrían ser algunos más", según las mismas fuentes.

En cuanto al desalojo de un campin, del que fueron evacuadas 64 personas sobre las 00.24 horas a una sala polivante en Xàbia por los efectos del temporal, el Consorcio ha explicado que no tiene constancia de heridos.

ACTUACIONES EN LA MARINA ALTA

Alcaraz ha confirmado que los municipios más afectados por el temporal están en la comarca de la Mairna Alta, "especialmente la localidad de Pego", que ha sido la que ha tenido mayor número de intervenciones.

De acuerdo con el portavoz del Consorcio, durante la madrugada los trabajos han llegado a movilizar a más de 50 efectivos "en todo caso", atendiendo casi 400 llamadas de asistencia durante la madrugada. Además, ha precisado que se han priorizado las actuaciones de salvamento.

Fundamentalmente, ha continuado, han sido rescates de personas que estaban en lo alto de tejados de viviendas o en sus coches. Tras acceder a ellas, se han ido solucionando "todos estos problemas", y a primera hora se ha movilizado un helicóptero con la misma misión, ha confirmado el oficial.