DANA Adam, en directo: última hora del temporal de lluvias en España

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dana Adam mantendrá este lunes una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con Alicante y Valencia en aviso rojo por lluvias torrenciales hasta las 10 horas, y avisos naranjas en Barcelona, Gerona, Tarragona, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca.

A lo largo del día las lluvias irán debilitándose en estas zonas y desplazándose hacia Cataluña, donde podrán ser fuertes o muy fuertes y persistentes por la tarde. Todo Andalucía excepto Huelva están en aviso amarillo por lluvias y tormentas, al igual que Albacete, Lérida, Murcia, Castellón, Ceuta y Melilla, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En toda la Comunidad Valenciana también hay avisos por oleaje y en Alicante y Valencia por viento. Castellón está en situación de riesgo igualmente por lluvias y tormentas.

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