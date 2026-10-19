DANA Adam, en directo: última hora del temporal de lluvias en España

Europa Press Sociedad
Actualizado: lunes, 19 octubre 2026 8:39
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MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dana Adam mantendrá este lunes una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con Alicante y Valencia en aviso rojo por lluvias torrenciales hasta las 10 horas, y avisos naranjas en Barcelona, Gerona, Tarragona, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca.

A lo largo del día las lluvias irán debilitándose en estas zonas y desplazándose hacia Cataluña, donde podrán ser fuertes o muy fuertes y persistentes por la tarde. Todo Andalucía excepto Huelva están en aviso amarillo por lluvias y tormentas, al igual que Albacete, Lérida, Murcia, Castellón, Ceuta y Melilla, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En toda la Comunidad Valenciana también hay avisos por oleaje y en Alicante y Valencia por viento. Castellón está en situación de riesgo igualmente por lluvias y tormentas.

Sigue en directo el temporal de lluvias en España:

Emergencias eleva a situación 2 el plan de inundaciones en la Marina Alta y la Safor y envía dos avisos ES-Alert

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha elevado a situación 2 el Plan Especial de Inundaciones (PEI) en las comarcas de La Marina Alta y La Safor y ha activado la situación 0 en la Vall d'Albaida, la Costera, Marina Baixa y El Comtat.

La UME se desplaza a Oliva ante los avisos por inundaciones y los bomberos realizan múltiples rescates en la Safor

Unidades del Tercer Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han salido de su base en Bétera (Valencia) para sumarse junto a los servicios de emergencias a los avisos de inundaciones de la zona de Oliva (Valencia) y Pego (Alicante).

Illa pide prudencia en Cataluña por las lluvias y envía su apoyo a Comunidad Valenciana y Baleares

 
 
   BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)
 
   El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "máxima" prudencia a la población de Cataluña ante la previsión de lluvias para este lunes y ha enviado su apoyo y solidaridad a la Comunidad Valenciana e Islas Baleares.
 

La dana Adam mantiene este lunes la alerta roja por lluvias en Valencia y Alicante antes de desplazarse a Cataluña

La dana Adam mantendrá este lunes una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con Alicante y Valencia en aviso rojo por lluvias torrenciales hasta las 10 horas, y avisos naranjas en Barcelona, Gerona, Tarragona, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca.

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