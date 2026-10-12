Bomberos rescatan a una pequeña cabra atrapada por la cabeza en un enrejado

Efectivos del Consorcio provincial de Bomberos de Alicante han liberado a una pequeña cabra cuya cabaeza había quedado atrapada en un enrejado en Petrer.- CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han liberado a una pequeña cabra cuya cabeza había quedado atrapada en un enrejado en Petrer.

Unos senderistas en Petrer han encontrado a una cabra atrapada por la cabeza en un enrejado, #BomberosElda han liberado la cabeza del animal que ha salido corriendo inemdiatmente hacia su rebaño. https://t.co/3H3aziNGjj — Consorcio Provincial Bomberos Alicante (@BomberosDipuALC) October 12, 2026

Según explica este cuerpo de seguridad en un mensaje difundido este lunes en sus redes sociales, unos senderistas que se encontraban en el municipio alicantino de Petrer han encontrado a una cabra atrapada por la cabeza en un enrejado.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos del parque de Elda, que han liberado la cabeza del animal, que ha salido corriendo "inmediatamente" hacia su rebaño.