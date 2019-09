Bonig afea a Puig que el Consell no haya aprobado más ayudas para la Vega Baja y le exige "más hechos y menos palabras"

Publicado 28/09/2019 17:38:52 CET

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha afeado al 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que el Consell no aprobase en el pleno de este viernes ayudas para la Vega Baja --como sí se hizo en la anterior reunión del gobierno valenciano-- y le ha exigido "más hechos y menos palabras".

Bonig, que ha participado este sábado en un encuentro con afiliados y simpatizantes del PP en Oliva, ha señalado: "no nos fiamos de las palabras de Puig respecto a las ayudas". "Esta semana tenían que aprobar más ayudas, pero el Consell no ha hecho nada, no ha aprobado ninguna ayuda. Han abandonado a la gente en la Vega Baja", ha criticado.

"Eso sí, Oltra y Puig ayer viernes dijeron que el gobierno de la Generalitat estaba muy preocupado por el cambio climático y se unían a la huelga. Pero luchar por el cambio climático es acabar con las obras del Plan Hidrológico, el encauzamiento de muchas ramblas y poner en marcha otras obras hidráulicas que son necesarias", ha aseverado, al tiempo que ha apuntado que "está bien decir que hay que luchar contra el cambio climático, pero lo que hay que hacer es trabajar en esas obras necesarias para estar preparados cuando venga otra situación climatológica conflictiva".

La presidenta del PPCV ha indicado que "los valencianos no necesitan declaraciones vacías sino hechos porque las ayudas por las inundaciones de 2016 aún no han llegado". "El tema de los incendios tampoco han llegado, las ayudas de las heladas de zonas como La Safor tampoco. Hay que dejar de hacer demagogia y arremangarse", ha añadido.

Además, Bonig ha asumido la propuesta de la Diputación de Alicante de crear una comisión de investigación a petición de los regantes "para saber qué es lo que tenemos que hacer para que estos episodios sean cada vez menos dañinos".

Según los 'populares', con esa comisión se persigue que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) explique "qué ha hecho estos años, qué limpieza de barrancos ha realizado y por qué, si no lo hacen ellos, no deja a los ayuntamientos que lo hagan. Como sucede también con el Júcar".

"LAS ENCUESTAS NO VAN TAN BIEN PARA EL PSOE"

Respecto a las elecciones del 10-N, la líder del PPCV ha señalado que "las encuestas no van tan bien para los socialistas como pensaban" y ha expresado que en el PSOE "empiezan a no estar confiados".

"Tenemos una posibilidad importante porque la izquierda no sabe construir, pero palabrería la tienen toda. De cara a las elecciones, que la gente sepa que los nacionalistas de Compromís, que se dicen la voz valencianista, van con los de Más Madrid", ha tachado Bonig.

"Si los de Compromís dicen que Sánchez es desleal con la Comunitat Valenciana y que ahora nos va peor que con el PP, Oltra tiene la oportunidad de oro de romper con el Botànic", ha manifestado.

Sin embargo, para Bonig "si continúan recortando desde Madrid pero siguen de brazos cruzados apoyando al PSOE en las instituciones sin nada a cambio, acumulando asesores y enchufados, Oltra demuestra que prefieren los sillones y el dinero en el bolsillo a defender los intereses de los valencianos". "Los recortes anunciados tienen que ser en sus privilegios, no en derechos de los ciudadanos", ha censurado.

Finalmente, Bonig ha indicado que el PP "es un partido abierto y participativo y la gente quiere ver un partido fuerte y unido al que votar". "Aquellos que dejaron de votarnos saben a dónde fue su voto. El voto útil, el de no tirar el voto, es el que va al PP. Aquí el único partido con responsabilidad, que sabe gobernar, es el PP", ha concluido.