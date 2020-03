Bonig insta a Puig a "estar a la altura de los sanitarios y dotarles de medios gestionando mejor"

Cree que la "improvisación" y "desconocimiento de la administración" es "la nota dominante"

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha pedido al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que "esté a la altura del trabajo de los profesionales sanitarios y les dote de medios gestionando mejor". Bonig ha cuestionado la "administración mastodóntica" del Gobierno valenciano, "con tres partidos dentro" y aboga por "rebajar su coste porque el dinero debe ir a la sanidad, dependencia con servicios sociales y a la recuperación económica para las empresas que lo necesitan".

"No podemos dejar a nadie abandonado. Hay que reestructurar el sector público reduciendo altos cargos, personal eventual y empresas del sector público", ha manifestado en una entrevista radiofónica en À Punt, de la que el PPCV ha informado en un comunicado. No obstante, para la líder 'popular', "lo primero que hoy que hacer es intentar salvar el mayor número de vidas posibles y evitar el colapso sanitario. Eso es lo importante y nosotros ofrecemos lealtad. Es complicado gestionar una crisis de estas dimensiones, pero ya llevamos un tiempo y la improvisación es la nota dominante".

Isabel Bonig, que ha mostrado su reconocimiento a los profesionales sanitarios y otros colectivos, ha hecho hincapié en que la administración "debe, además de aplaudir, gestionar mejor en una situación complicada". "En estos momentos hay mucho sufrimiento, mucha necesidad de atención sanitaria y social y tenemos que estar al lado del personal que está trabajando. Lo mejor que podemos hacer por ellos es estar a la altura y gestionar bien", ha insistido.

A su juicio, lo que no puede se es "no decir nada durante dos días, que el sábado comparezca --Pedro-- Sánchez y anuncie unas medidas y ayer que salga en el BOE prácticamente a las 12 de la noche, con la gente esperando y sin saber si tiene que ir a trabajar o no. Si hay que aplicar medidas se aplican, pero esto no puede ser improvisado de un día para otro, entendemos que cuando Sánchez lo anuncia el sábado es porque ya lo tenía previsto".

Para Bonig "vemos mucha improvisación y desconocimiento de la administración. Hay miembros del Gobierno que no conocen la administración, no han gobernado nunca. Estamos todos para remar en el mismo sentido pero esa lealtad debería ser bidireccional".

Isabel Bonig ha reiterado su "apoyo pleno" a Puig en todas las medidas adoptadas: "Le apoyamos en la petición de los mecanismos de liquidación. El jueves 12 de marzo ya le dijimos en el último pleno de Les Corts que pidiera las entregas a cuenta, así como los 281 millones de euros del IVA que se le debe a la Comunitat Valenciana".

ADOPTAR "SACRIFICIOS"

"Necesitamos el dinero, pero no significa que no haya parte de responsabilidad desde la Generalitat, donde se maneja un presupuesto de 23.000 millones de euros. Pedir a Europa y al Gobierno de España está muy bien, pero aquí hay que adoptar sacrificios también, con medidas difíciles y complicadas", ha sostenido.

No obstante, Bonig pide "algo más de comunicación por parte del Gobierno valenciano. Hay consellers con los que hay relación fluida, como Sanidad o Educación, que están trasladando información. No es el caso de Mónica Oltra, que da la imagen de estar desbordada. Pero estamos para ayudar y aportar ideas. Por ejemplo, no se entiende por qué se construyen los hospitales de campaña al lado de los hospitales cuando hay instalaciones que se pueden utilizar para montar hospitales más rápidos como hay hecho en otros lugares".

La líder 'popular' ha indicado que "todo lo que sea reforzar el sistema de personal sanitario nos parece bien pero hay que actuar con rapidez. Hay que agradecer a todo el sistema productivo público, privado y concertado, que está dando una lección de cómo estar a la altura. Hay que reconocer que falta material, los colegios de médicos y enfermería han dicho que están abandonados y no pueden ir a la guerra sin protección" y lamenta que no ha habido "previsión".

Para Bonig, "hay que dar explicaciones de cómo es posible que se compren test fallidos, de las mascarillas que han llegado y no estaban en condiciones. Cuando pase esta crisis, esto es algo que deberemos analizar. En la protección del personal sanitario es donde más debe reforzar la Generalitat".

RESIDENCIAS DE MAYORES

Bonig también se ha referido a las residencias de mayores. "Ha habido un problema de planificación y de previsión, con el personal al límite y con falta medios de protección. Ya cuando apareció un brote en la residencia de Torrent ya pedimos aislar a los usuarios, como en otras comunidades. Se nos dijo que no era necesario y se ha disparado el número de afectados. Los familiares necesitan información", ha reclamado.

La presidenta del PPCV ha agregado que la coordinación entre las administraciones es "fundamental" pero ahora "los alcaldes se quejan de la falta de información y de la mala coordinación".