El bono consumo de Alicante se aplaza temporalmente por una alerta internacional de ciberseguridad

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño (i), y el alcalde de Alicante, Luis Barcala (d), durante la firma del convenio entre ambas instituciones para la gestión del bono consumo de 2026 - CÁMARA DE COMERCIO DE ALICANTE

ALICANTE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Alicante han informado este viernes de que la campaña del bono consumo de la ciudad para 2026 se ha aplazado temporalmente por una "alerta internacional de ciberseguridad por dos vulnerabilidades críticas detectadas en PHP, una tecnología utilizada en millones de páginas web de todo el mundo que ha llevado a adoptar medidas preventivas en numerosos portales", entre los que está la web de la campaña, www.bonocomercioalicante.es.

En un comunicado, ambas entidades han explicado que esa web se ha desactivado "por precaución y siguiendo criterios de seguridad", ante esta "causa de fuerza mayor". Se trata de una medida preventiva "ante una incidencia de alcance mundial" y, "en ningún caso, de un problema originado" en la página de la iniciativa, han indicado.

Desde el Ayuntamiento de Alicante y la institución cameral han subrayado que "está previsto restablecer el servicio a la mayor brevedad posible" y "con todas las garantías de seguridad lo antes posible".

De esta forma, se aplaza hasta nueva fecha, que aún no se ha concretado, la puesta en marcha del bono sénior para mayores de 65 años, cuya venta presencial estaba prevista del 26 al 30 de octubre, de 08.30 a 14.30 horas, en el Centro Municipal de Consumo (Cerca) todos los días y en los centros Sociales Felicidad Sánchez el día 26; en Isla de Cuba, el 27; y en Playas, el 28.

Para cualquier duda o información se puede contactar con la dirección de correo electrónico info@bonocomercioalicante.es. Tanto la Cámara como el Ayuntamiento de Alicante lamentan "las molestias que esta situación pueda ocasionar" y agradecen "la comprensión de los beneficiarios y de los establecimientos adheridos a la campaña".

Precisamente, el pasado miércoles, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, firmaron el convenio de colaboración para la gestión del bono consumo de 2026, con la previsión de inyectar "casi cuatro millones de euros en el comercio local de la ciudad y en las economías familiares", subrayaron.