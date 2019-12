El Botànic se compromete a que los valencianos puedan dirigirse a la administración en las dos lenguas oficiales

Actualizado 12/12/2019 17:36:37 CET

Sigue el debate de los presupuestos de 2020 con el rechazo a la mayoría de enmiendas de la oposición en Educación, Sanidad y Economía

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los partidos del Botànic II (PSPV, Compromís y Unides Podem) han apoyado dos enmiendas de Ciudadanos (Cs) al presupuesto de 2020 para que el Consell se comprometa a que los valencianos puedan dirigirse a la administración y recibir respuesta en las dos lenguas oficiales y atender la gratuidad de la educación secundaria obligatoria en los centros privados concertados donde haya demanda, aunque han remarcado que son objetivos que ya se contemplan.

En la segunda jornada de la comisión de presupuestos de Les Corts, centrada en las consellerias de Educación, Sanidad y Economía, el debate de las enmiendas ha continuado sin cambios, de nuevo con unidad de voto y rechazo a casi todas las propuestas de PP y Cs.

Estos dos partidos -Vox no ha presentado enmiendas- han vuelto a enfocar sus críticas en la "imposición" del valenciano, los barracones o las ayudas a entidades "catalanistas" o a universidades de fuera de la Comunitat Valenciana como la Ramón Llull de Barcelona.

También han denunciado las listas de espera, la construcción de hospitales, las ayudas al "hermanísimo" de Ximo Puig --president' de la Generalitat y líder del PSPV- o que no haya "ninguna línea para prevenir el efecto del Brexit en un momento clave" por las elecciones en Reino Unido, mientras "siguen los signos de ralentización de la economía valenciana".

Dentro de Educación, el Botànic solo ha aceptado al PP potenciar la accesibilidad para discapacitados de los espacios culturales y a Cs la creación de una red de 'bibliobuses' para zonas rurales y costeras, pero sin la dotación de 250.000 euros que pedía. En Sanidad también ha recogido la propuesta de Cs de garantizar la accesibilidad "mediante todo tipo de comunicación" a los usuarios de la sanidad pública.

Durante el debate, los 'populares' han exigido al conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís), que "entone el 'mea culpa'" por su gestión desde 2015 y que "el nacionalismo no se apodere de las aulas valencianas", mientras que Cs ha advertido de alumnos que van a clase con mantas o colegios donde todavía hay fibrocemento y ha lamentado que el Botànic no acepte su propuesta para que la Comunitat sea la primera región de España con una ley contra el acoso escolar.

PP: "MÁS DINERO PARA ESTUDIAR A CATALUÑA"

Por parte del PP, su portavoz de Educación, Beatriz Gascó, ha rechazado "la sorpresita y la joya de la corona" de los primeros presupuestos del Botànic II: "175.000 euros para la Universitat Ramón Llull, 25.000 más y más dinero para estudiar todo lo que pasa en Cataluña". "Hay que tener cuajo", ha advertido, sumando el aumento del "175% del presupuesto en Política Lingüística".

Su objetivo, ha denunciado la 'popular', es "seguir utilizando el valenciano como herramienta", mientras "siguen las ayudas nominativas con 21,6 millones a dedo cuando el mantra del Botànic es la concurrencia competitiva". También ha alertado de la falta de ejecución del Pla Edificant, de construcción y rehabilitación de infraestructuras, y que el Consell "abdique en los ayuntamientos", además de "eliminar la palabra 'libertad' en la ley" sobre la elección de centro.

De Cs, Merche Ventura ha reprochado a la Generalitat que no se comprometa a acabar con los barracones antes de 2023 y no aumente los seis psicólogos disponibles para atender las miles de denuncias por acoso en las aulas, así como que no destine más fondos contra el fracaso escolar cuando los valencianos están "a la cola del rendimiento académico".

EL BOTÀNIC VE "VALENCIANOFOBIA"

En representación del Botànic, la socialista Ana Besalduch ha lamentado la "valencianofobia" de la oposición y ha recalcado que "el plan para acabar con los barracones existe y se llama Edificant", mientras Pilar Lima (Podem) ha replicado al PP que se atreva a hablar de barracones tras su gestión en la empresa pública Ciegsa durante su etapa al frente del Consell.

Papi Robles (Compromís) ha defendido que la ayuda a la Ramón Llull es "insignificante" y ha ironizado: "Claro que somos unos catalanistas, vamos al fin del mundo". Por contra, ha sacado pecho de las cuentas que presenta el departamento de Marzà: 4.400 millones, "un 30% más para cada niño, con más profesores que nunca y una inversión histórica en Cultura".

CASI DOS MILLONES MÁS PARA LES ARTS

En el detalle de las partidas de Cultura, el Botànic ha aprobado aumentar en 1,8 millones las transferencias a la Fundación Palau de Les Arts Reina Sofía, hasta 18,15 millones; en 1,58 al Institut Valencià de Cultura (IVC), hasta 35,33 millones; en 500.000 euros al Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), hasta 7,84 millones, o en medio millón al Consorci de Museus hasta 4,74 millones. Otro incremento, de 450.000 euros, va para la promoción de las artes y la cultura hasta 1,1 millones.

En Educación, bajan en casi tres millones los gastos de funcionamiento en infraestructuras educativas, hasta 6,9 millones, o en un millón la renovación de instalaciones deportivas municipales, hasta cuatro millones. También hay cambios menores: un millón de formación de profesorado --baja a 9,23 millones_que pasa a inclusión educativa hasta 2,54 millones.

PLAN DE FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS SANITARIOS

En Sanidad ha salido adelante una serie de enmiendas del PP, como un plan específico de formación para los equipos directivos de los departamentos de salud, potenciarla en materia de cambio climático e incrementar la actividad investigadora durante la jornada laboral, así como planes estratégicos sobre el uso racional de los productos farmacéuticos. De Cs se ha aceptado actualizar la lista de existencias mínimas de medicamentos en las oficinas de farmacia.

Y en Economía, los presupuestos de 2020 contarán con una nueva línea de 100.000 euros para la promoción del emprendimiento y el cooperativismo, a propuesta de PSPV, Compromís y Podem. El Botànic ha rechazado las enmiendas de la oposición en esta área por ser medidas en marcha, corresponder a otras consellerias como la de Innovación o vulnerar la ley, como el cheque de formación para empleados que pedía Cs porque solo se puede destinar a parados.