Caballero destaca una Nit de la Cremà "muy ágil y sin incidentes" con 90 fallas vigiladas por bomberos

Destaca unas fiestas "muy tranquilas" con solo dos incendios por material pirotécnico "sin relevancia" que se apagaron "muy rápido"

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Protección Civil del Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, ha destacado este miércoles que la Nit de la Cremà, "una de las noches más mágicas del año", culminó a las 3.05 de esta madrugada de forma "ágil y sin incidentes graves" gracias al dispositivo de 380 bomberos y un centenar de vehículos que se encargaron de vigilar la combustión de las 90 Fallas consideradas de riesgo. "El titular es que no hay titular, y ese es creo que el mejor titular que se puede dar", ha recalcado.

Caballero, en rueda de prensa para hacer balance de las Fallas, ha resaltado que el dispositivo de la Nit de la Cremà empezó a las 17.00 horas con una reunión inicial de todos los mandos y de todo el Cuerpo de Bomberos en el Parque Central para establecer los grupos encargados de proteger los 90 monumentos que finalmente, tras la inspección en la plantà, se consideraron de riesgo por ubicarse en plazas pequeñas, con arbolado, viviendas o monumentos próximos, o contar con remates altos o complicados.

Son así siete más de las que inicialmente estaban previstas para atender las peticiones de comisiones falleras y vecinos que "habían solicitado extremar las precauciones" tras el incendio de Campanar. Los bomberos "redoblaron" los estudios y determinaron la necesidad de cambiar de ubicación o aumentar la distancias de los monumentos a dos comisiones falleras: en concreto a la Falla Pintor Maella- Francia-Menorca y la falla L'Horta Sud- La Costera.

Asimismo, también dictaminaron el cambio de ubicación de la zona de fuegos de la comisión de la Falla Escultor García Mas- Puerto de Santa María así como la de la Falla Doctor Gil y Morte-Vila Barberá.

Esta noche otros 64 efectivos permanecieron en lo parques para atender posibles emergencias que surgieran en la ciudad y se contó también con el apoyo de otros 20 bomberos del Cuerpo de Bomberos Municipal de Castellón y del Consorcio de Castellón y de Alicante.

Caballero ha resaltado que además de la Nit de la Cremà, el Cuerpo de Bomberos también ha cubierto todos los actos pirotécnicos que se han celebrado desde el día 1 de marzo hasta el día 19. Su intervención estas fiestas comenzó con la revisión de las fachadas de los edificios de la Plaza del Ayuntamiento para asegurar los disparos de las mascletaes y con la inspección de las carpas de las comisiones falleras de la ciudad para garantizar elementos como accesos y salidas de emergencia.

De este modo, se han podido disfrutar de unas fiestas "relativamente tranquilas" ya que solo se han registrado dos incendios en vivienda provocados por artefactos pirotécnicos, pero que "se han apagado con mucha celeridad y sin mayor relevancia".

Asimismo, ha destacado el buen funcionamiento de las nuevas vías de evacuación habilitadas dentro del Plan de Protección Civil, que han permitido "disolver con rapidez las aglomeraciones de gente tras las mascletaes" y si se hubiera producido alguna emergencias, que "no ha habido", el paso de ambulancias.

A todo el despliegue de bomberos, hay que sumar los 250 voluntarios de Protección Civil que han colaborado estas Fallas, no solo de València sino de otros municipios vecinos, como Almàssera, Almussafes, Cheste, Chiva, Cullera, Turís, Rafelbunyol, Serra, Turís, Pujol y la UREM Emergencias de Guadalajara. De ellos, un total de 25 voluntarios participaron en la cremà de la falla municipal. Respecto a las atenciones sanitarias a cargo de Cruz Roja, pese a la gran afluencia de gente en estas Fallas, se han realizado 888 asistencias (120 menos que el año anterior).

Caballero ha felicitado a todo el Cuerpo de Bomberos de Valencia y al Cuerpo de Protección Civil, que han dado "el do de pecho" para que la Nit de la Cremà se desarrollara con normalidad. "Debemos estar muy orgullosos de ellos y también de la actitud de los falleros", ha señalado.

BOU EMBOLAT Y TASA TURISTICA

Por otra parte, preguntado por si se mantendrán las próximas Fallas los 'bous embolats' y si considera que este festejo no es "contradictorio" con su responsabilidad al frente de Bienestar Animal, ha señalado que se han celebrado "sin ningún tipo de problema ni anomalía". Caballero ha declinado concretar si se van a mantener el próxmo año.

Del mismo modo, tampoco ha querido valorar la petición de la oposición de establecer una tasa turística para las Fallas: "Este equipo de Gobierno siempre está dispuesto a estudiar fórmulas para mejorar las fiestas. No estamos hoy en este debate, ya tendremos tiempo para plantearlo, pero ahora mismo no tenemos una contestación porque la concejala de Turismo, Paula Llobet, que es quien tiene la competencia, no está en esta sala".