Caixa Popular lanza la primera tarjeta bancaria que promueve la igualdad de genero

Caixa Popular ha lanzado este lunes la primera tarjeta bancaria que promueve la igualdad de género ya que destinará un 0,7 por ciento de los beneficios obtenidos de su uso, es decir, por las compras realizadas con esta tarjeta, denominada 'Tarjeta Dóna', a proyectos sociales que favorezcan la igualdad en cualquier tipo de ámbito, según ha informado la cooperativa de crédito valenciana en un comunicado.

Se trata de una iniciativa pionera a nivel europeo y probablemente a nivel mundial ya que en la actualidad, no existe en nuestro país ninguna entidad con este tipo de producto.

Caixa Popular constituirá durante este año un fondo, para en 2021 repartirlo entre las entidades sociales que trabajen iniciativas centradas en el ámbito de la mujer y el fomento de la igualdad. Al finalizar el presente ejercicio, abrirá una convocatoria para que se presenten dichos proyectos.

Clientes y no clientes de Caixa Popular podrán contratar la 'Tarjeta Dóna', que no tiene comisiones de apertura, ni de mantenimiento, siempre que se pague con la tarjeta más de 1.500 euros en compras durante un año. Está pensada para hombres y mujeres, concienciados con la igualdad y un mundo mejor. Para no clientes, será de crédito. Los clientes de Caixa Popular podrán elegir la modalidad de crédito o mixta: de débito y crédito.

La tarjeta, que además es biodegradable y respetuosa con el medio ambiente, se puede solicitar online en www.caixapopulardona.es o en cualquiera de las 75 oficinas de Caixa Popular. Además, cuenta con la ventaja de que cuando el usuario aplace algún pago de compra, se aplicará un tipo de interés nominal mensual de 0.95%, uno de los tipos de interés más bajos del mercado, según las mismas fuentes.

Al respecto, el director general de Caixa Popular, Rosendo Ortí, ha explicado que esta decisión "se enmarca en los valores de nuestro modelo de banca cooperativa, social, solidaria y de proximidad". "Un modelo diferente, dirigido hacia una cultura que promueva la igualdad entre las personas y de género", ha señalado.

Caixa Popular cuenta con una plantilla 375 personas donde el 57% son mujeres, y un Consejo Rector, máximo órgano de la entidad totalmente paritario. En el ámbito externo, colabora con "diferentes entidades y asociaciones que representan a la mujer y que trabajan por empoderarla, visibilizar su papel en la sociedad y reivindicar sus derechos en el ámbito empresarial, cultural o educativo", han resaltado.

SOCIEDAD MÁS JUSTA

Esta pionera iniciativa, se inscribe también en el proyecto "Caixa Popular Dóna" y forma parte de la vocación social y responsable de la entidad, para promover la igualdad, a través de diferentes acciones que contribuyan a lograr "una sociedad más justa, a la vez que pone en valor y papel de la mujer".

En este sentido, se han realizado acciones como el fomento de la ocupación y el empleo de las mujeres más desfavorecidas. Con la colaboración de la Fundación Novaterra, se ha puesto en marcha un proyecto de autoempleo para las mujeres con menos recursos: en pocos meses cinco emprendedoras ya están a punto de arrancar sus proyectos.

La sensibilización y la educación en igualdad es otra de las líneas de "Caixa Popular Dóna". La entidad está trabajando en un programa de conferencias, debates o vídeoforums para sensibilizar a la sociedad y fomentar la educación en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.