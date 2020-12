Una campaña de la Generalitat se inspira en Among Us para desenmascarar a los "impostores" que comparten 'fake news'

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una campaña de la Generalitat se inspira en el popular videojuego Among Us para animar a desenmascarar a los "impostores" que comparten 'fake news' mediante stickers, vídeos y una web interactiva.

La Conselleria de Innovación ha lanzado un vídeo, una guía y una web bajo el lema 'Sé un buen tripulante' en la que unos astronautas valencianos inspirados en los personajes de Among Us llaman a dudar de titulares llamativos que usen mayúsculas, interrogaciones o exclamaciones o a asegurarse de que la URL no trata de suplantar a otro medio.

También animan a investigar el medio o la autoría y asegurarse de que cuenta con una buena reputación, prestar atención a las faltas de ortografía y al diseño, asegurarse de que las imágenes no están manipuladas o sacadas de contexto, contrastar la fecha y la cronología de la noticia, tratar de detectar las fuentes citadas en la información y verifícalas, buscar la misma noticia en otro medio y asegurarse de que no se trata de un medio de humor.

Según la Generalitat, esta campaña responde a que según un estudio sobre el impacto de las fake news en España, "el 86% de las personas tiene dificultades para distinguir una noticia falsa de una verdadera". "Esto significa que, muy probablemente, hayas aceptado o compartido información falsa sin ser consciente de ello", advierten.

"Esta clase de acciones puede tener consecuencias muy graves para las personas y para la sociedad en general. El simple hecho de compartir esta clase de información puede dañar la reputación de una persona de por vida, provocar una alarma social e incluso tener consecuencias penales", han agregado.

Por eso, señala la Generalitat, "es importante mantener una actitud crítica y aplicar la lógica dentro y fuera de la nave". "La mejor arma contra las personas impostoras es ser buen/a tripulante", han agregado.

La consellera, Carolina Pascual, ha indicado que "la revolución tecnológica, el constante desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), y sobre todo la creciente expansión de Internet en todos los ámbitos, ha cambiado por completo nuestra manera de comunicarnos, de informarnos, de formarnos, de acceder al ocio y a la cultura e incluso nuestra manera de relacionarnos".

Entre la juventud, ha indicado, "se puede encontrar que tienen un gran manejo de los dispositivos pero que también necesitan desarrollar habilidades de alfabetización digital y mediática para que no se abra una brecha de mal uso de las TIC".

Igualmente, la directora general de Lucha contra la Brecha digital, María Muñoz, ha señalado que "la solución es trabajar para que las personas adquieran un sentido más crítico con el contenido online, de modo que sean menos propensas a creer y difundir falsedades, lo que genera desinformación."

Por eso, ha destacado que "la alfabetización mediática, entendida como la capacidad de acceder, analizar, crear y actuar utilizando todas las formas de comunicación, tiene que contar con la juventud como agente clave en la lucha contra los bulos. Debemos aprovechar su familiaridad y su capacidad de adaptación al entorno digital para fomentar su papel como agentes clave en la lucha contra los bulos en entorno más cercano".