Cantó (AVL) rechaza participar en el "desgaste institucional" del valenciano: "No se puede imponer lo que es propio"

Morant: "Proteger la lengua es una decisión política, como también lo es abandonarla"

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Academia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, ha aseverado que la entidad "no participa ni participará de estrategias de desgaste y deslegitimación institucional" de la lengua y ha defendido que no es una lengua impuesta porque "no se puede imponer aquello que es propio".

Así se ha manifestado este jueves Cantó en su intervención durante la inauguración del curso 2024-2025, que se ha celebrado en el monasterio de San Miguel de los Reyes de València y al que ha asistido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

En el acto, que se ha iniciado con la lectura de la memoria, a cargo de la secretaria de la AVL, Immaculada Cerdà, Cantó ha sostenido que la Acadèmia "no participa ni participará de estrategias de desgaste y de deslegitimación institucional" del valenciano, ya que a su juicio tienen la intención de apartarles de los objetivos, "que amenazan de hacer olvidar aquello que es importante: la lengua"

En este contexto, ha defendido que nadie puede referirse al valenciano como una lengua impuesta porque "no se puede imponer aquello que es propio". "El valenciano no solo es la lengua propia e histórica de los valencianos y las valencianas, tal como reconoce con acierto nuestro Estatuto de Autonomía, sino que además es la lengua de centenares de miles de valencianos, con la cual nos hemos identificado desde hace casi ocho siglos y sobre la cual hemos construido nuestras raíces", ha subrayado.

Durante su intervención, Cantó ha citado el historiador británico Eric Hobsbawn, quien afirma que la lengua es uno de aquellos elementos de larga duración que permite, conjuntamente con las emociones, la cultura y, especialmente, la actitud de una sociedad con voluntad de ser, construir un proyecto político de futuro.

"Hablo de proyecto político porque la lengua no tendría que estar sometida a los vaivenes ideológicos, sino que tendría que ser parte esencial de un proyecto político común de todos y todas", ha enfatizado.

PIDE "COLABORACIÓN" DEL CONSELL

La presidenta de la AVL ha afirmado que la Acadèmia es "la primera institución pública que tiene que creer firmemente que el valenciano tiene futuro", pero ha precisado que "no tiene que ser la única". Por ello, ha reclamado "la colaboración, la complicidad y la confianza del resto de instituciones, y sobre todo, del gobierno valenciano".

"Necesitamos, más que nunca, que nadie que estime la lengua y vele por su futuro participe en estrategias de desgaste que solo tienen como finalidad apartarnos de nuestros auténticos objetivos, que son que el amor por nuestra cultura y por nuestra lengua nos lleve a estudiar el valenciano, a protegerlo, a respetarlo y a difundirlo", ha destacado.

Al respecto, ha enfatizado que "el principal reto" del valenciano recae en su uso y ha añadido que "sin competencia no hay uso y sin uso no hay lengua". "Hace falta que la sociedad valenciana hable valenciano en todos los ámbitos y registros. Es uno de los muchos retos que las lenguas minorizadas como la nuestra tienen que asumir. Nos tenemos que concentrar en estos retos de presente y futuro que son fundamentales para la pervivencia del valenciano. Y nos tenemos que apartar de miserias y mediocridades, y de aquellas opiniones que quieren ser más importantes que útiles", ha insistido.

MORANT: "O SE DEFIENDE O SE PIERDE"

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha recalcado durante su intervención que "proteger la lengua es también una decisión política, como también lo es abandonarla a su suerte, practicar el negacionismo normativo o recortar los recursos públicos a las entidades que se dedican a mantenerla fuerte y viva".

"Es triste, pero está volviendo a pasar. Porque proteger el valenciano es garantizar su presencia en todas las esferas de la vida pública", ha defendido, al tiempo que ha añadido que la lengua "o se defiende o se pierde". "No pervive de manera espontánea, como desgraciadamente hemos podido comprobar en esta tierra", ha expresado.

También ha agradecido el trabajo de la AVL como "motor indispensable para el desarrollo cultural y social" del territorio. "Si la lengua es el alma de un pueblo, la Acadèmia es quien la preserva, la cuida y la hace evolucionar, asegurando que el valenciano continúe siendo una herramienta de comunicación en todos los ámbitos de nuestra vida", ha recalcado Morant, quien ha reiterado la "obligación de usar, cuidar y dignificar" el valenciano.

Antes del acto, la ministra ha advertido que "hay tentaciones que vuelven al pasado, de agredir y sacar el valenciano de la escuela". "Tenemos que estar fuertes, proteger la lengua y la mejor manera de protegerla es hablarla", ha insistido, ya que considera que el valenciano es "un patrimonio cultural".

"Tenemos la fortuna de haber nacido en una tierra que tiene dos lenguas maternas. Yo las he conocido desde mi casa, de mi abuela, que no sabía ni leer ni escribir, pero sabía hablar su lengua, sabía cuál era su lengua. De mi madre, que le robaron la posibilidad de estudiar su lengua en la escuela, porque era una lengua de pueblo y de pobres. Así que tenemos que cuidar y estimar nuestra lengua", ha recalcado.

VICENT PITARCH Y ZOO, PREMIADOS

Durante el acto de apertura del curso académico, la AVL ha entregado la Medalla de la institución al filólogo Vicent Pitarch y al grupo de música Zoo. La Acadèmia ha valorado la trayectoria vital y profesional, así como el compromiso del profesor Pitarch con la lengua y la cultura valencianas; así como el "empuje" y capacidad para proyectar el valenciano en todo el mundo a través de la música, en el caso de Zoo.

"Madurez y juventud hoy se dan la mano como eslabones de la larga cadena que testimonian la fidelidad y el aprecio por nuestra lengua. Ellos se suman a la estirpe dels 'Fills de la Morta-Viva' que reivindicaba Constantí Llombart, ha expresado Cantó.

Durante su discurso, el filólogo Vicent Pitarch ha agradecido el reconocimiento de la AVL a su trayectoria profesional y cívica, y a la del grupo Zoo. "La militancia en el campo de la cultura popular es la razón que nos une y nos ha llevado aquí. Entiendo que estamos para testimoniar que del País Valenciano emerge un movimiento muy alentador, arraigado en las comarcas y activo en numerosos ambientes sociales, muy atento al toque de atención que nos hizo Vicent Andrés Estellés, a través de los versos de 'Assumiràs la veu d'un poble', ha expresado.

En el parlamento, el filólogo ha alertado que "vuelven tiempos oscuros, adversos y no solo en Europa". "Ante este panorama, nuestras medallas de la AVL admiten ser consideradas un reconocimiento oficial, por supuesto público, al activismo cívico. Una muestra de la capacidad de resistencia y de reconstrucción civil que mantiene de pie la sociedad valenciana", ha continuado.

La laudatio de Pitarch la ha realizado el vicepresidente de la AVL, Joan Rafael Ramos, quien ha destacado que el filólogo les ha acompañado "generosamente a lo largo de su trayectoria vital en la recuperación, la reivindicación y la proyección social y académica del valenciano".

Por parte del grupo musical Zoo, su cantante Toni Sánchez, --más conocido como Panxo-- ha destacado que intentan "no personalizar y sí compartirlo" con los demás grupos que trabajan en valenciano, ya que, a su juicio, se está realizando un trabajo "muy digno y muy admirable" para que la lengua "sea reconocida, admirada, que haya gente que tenga curiosidad y que se acerque a ella con cariño y respeto".

La laudatio de Zoo ha corrido a cargo del académica M. Àngels Francés, quien ha subrayado el "impacto internacional" que su poesía urbana, musical e ilustrada ha ejercido sobre las nuevas generaciones de jóvenes valencianos.