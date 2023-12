Carles Alberola lleva al Principal 'Perquè t'estime, que si no...', una declaración de amor propio intergeneracional

Presentación en el Teatro Principal de la obra ''Perqué t'estime, que si no...'

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El actor y dramaturgo Carles Alberola lleva al Teatro Principal de València su obra 'Perquè t'estime que si no...', una producción del Institut Valencià de Cultura que, en forma de comedia dramática existencialista, habla "del amor, los miedos, los sueños por cumplir y sobre las vidas que no nos hemos atrevido a vivir".

'Perquè t'estime, que si no...' es una comedia sobre la erosión que el paso del tiempo provoca en las relaciones de pareja y de cómo, a pesar de esto, somos capaces de reescribir nuestra manera de querer y de ser queridos.

La obra, que se podrá ver desde el 15 de diciembre hasta el 28 de enero, la protagonizan tres parejas de diferentes edades: Arantxa Cortés, Ramón Rodenas, Cristina García, Jaime Linares, Pilar Martínez y Joan Verdú. Los seis viven en un mismo piso durante una noche que puede cambiar sus vidas. Pero parece ser, que el piso no es lo único que comparten.

La obra de Carles Alberola, Premi de Teatre Palanca i Roca-Ciutat d'Alzira, es "una declaración de amor a todas esas parejas que han perdurado en el tiempo con un pacto de amor, generosidad y renuncia, antes de que la convivencia, el aburrimiento, las enfermedades y el olvido lo oscurezcan todo".

Una de las figuras importantes de la producción es la diseñadora Montse Amenós, un referente en la escenografía y vestuario de la televisión, el cine y, sobre todo, el teatro. En 1990 ganó el premio Goya al mejor vestuario por 'El niño de la Luna'.

Alberola ha destacado en rueda de prensa que se trata de su espectáculo más "existencialista" que, además de hablar sobre cómo el paso del tiempo afecta a las relaciones amorosas, también habla sobre "cuántas personas diferentes somos a lo largo de nuestra vida, qué sueños nos quedan por cumplir, qué capacidad nos queda para seguir luchando por ellos y qué cambiaríamos de nuestra vida si nos dieran la oportunidad.

En esta línea, el director asegura que la obra hará que todos los los públicos se sientan identificados ya que "mira dentro de los diferentes lugares que habitan dentro de uno mismo".

"Yo llevo dentro al niño que quería ser director de cine con 11 años, a la persona irascible y nerviosa que no toleraba que el mundo no fuera como él quería con 20 años, al hombre de 40 que ya sabe cómo va el tema y a la persona de 60 que entiende que la vida no es como tú querrías que fuera sino como es", ha apuntado.

Asimismo, Alberola afirma que la pieza es "una declaración de amor con la gente con la que compartimos la vida y con nosotros mismos" con la que se busca que el público "sea capaz de subirse a la ola de las cosas que dicen los personajes, las cosas que sienten y que en los silencios se planteen qué harían ellos en esa situación".

Por su parte, la actriz Pilar Martínez ha definido la obra como "la vida", ya que piensa que habla de "vivencias universales" con las que "todos nos sentimos identificados". "Todo el que venga a ver la obra saldrá transformado y la función no dejará a nadie indiferente", ha asegurado.

En este sentido, Cristina García ha indicado que el elenco ha llevado a cabo un trabajo que "parece muy fácil" pero que ha sido "realmente difícil" ya que se les ha conducido "al límite" y gracias a ello el público "va a poder disfrutar de la mejor versión del texto".

AGRADECIMIENTO A ROBERTO GARCÍA

Por otro lado, la actriz ha aprovechado para agradecerle al director adjunto de Artes Escénicas de l'Institut Valencià de Cultura, Roberto García, su trabajo durante los últimos años y ha deseado "no echarle mucho en falta".

García fue seleccionado hace cinco años para desarrollar la dirección adjunta de Artes Escénicas del IVC y actualmente su plaza va a salir a concurso público.