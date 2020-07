Carlos Mazón logra el 98% de los votos y sale elegido como presidente del PP de la provincia de Alicante

ALICANTE, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Carlos Mazón ha obtenido el respaldo del 98% de los votos emitidos en el XV Congreso del PP de la provincia de Alicante, del que ha salido elegido como presidente provincial del PP.

La candidatura, del también presidente de la Diputación de Alicante, era la única que se presentaba y ha logrado 832 votos con un 85,26% de participación.

En total, tenían derecho a voto 1.027 compromisarios, de los que apenas unos 300 han asistido de forma presencial en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), el resto han votado y han seguido de forma virtual el Congreso.

En su discurso, Carlos Mazón ha incidido en que quiere tener las puertas abiertas de las sedes, para conformar un partido "más unido" que esté al "servicio" de la provincia de Alicante.

"Cabe todo el mundo, los que estuvieron y los que van a estar", ha mantenido y ha incidido en la necesidad de "a fuego lento" trabajar al servicio de la provincia de Alicante, porque según ha sostenido, el proyecto que encabeza es "un instrumento para la recuperación de la provincia".

Así, ha asegurado: "Con este proyecto vamos a necesitar más manos, gente y sin más demora". "Centrados en lo que nos une", ha continuado y se ha aseverado que el PP ocupa el espacio entre "un extremismo y otro".

Por ello, ha indicado que tiene como objetivo "no molestar, no intervenir, los planes quinquenales ya acabaron", y ha defendido un "espacio de libertad". "Me pongo al servicio de la gente que está sacando adelante la provincia", ha dicho.

En ese sentido, ha puesto de ejemplo el trabajo que realiza la Diputación de Alicante, que preside. Y se ha referido al aplazamiento de impuestos, como el IBI que "no se paga hasta diciembre"; o a los seis millones de euros para autónomos y los 71 millones de euros del Plan Planifica para infraestructuras municipales para los próximos años.

Asimismo, ha lamentado que los seis millones de euros presupuestados como ayudas a los afectados por la DANA "no pueden librarse porque el Gobierno no lo permite".

Finalmente, ha recordado que se ha aprobado un complemento extra para los sanitarios de la Diputación desde el Hogar porvinical; un complemento que ha reclamado al president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, para los sanitarios de la Conselleria.

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, y la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, clausuran el Congreso. "Punto de despegue Alicante, punto de llegada Generalitat Valenciana y Gobierno de España", ha zanjado.

VICESECRETARÍAS

Carlos Mazón contará con seis vicesecretarías provinciales: Organización, Política Local, Comunicación, Sectorial, Política Social y Formación.

Además, el comité electoral del PP de la provincia está conformado únicamente por mujeres y contará como Coordinador General con Juanfran Llorca.