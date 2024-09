La Casa Azul y La La Love You protagonizan un Love to Rock con la gastronomía de Begoña Rodrigo y Germán Carrizo

Archivo - La banda La La Love You posa para Europa Press en imagen de archivo.

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival Love to Rock ha desvelado su cartel musical y gastronómico por días, que está protagonizado por grupos como La Habitación Roja, La Casa Azul y La La Love You, mientras que la zona Love to Food contará con Begoña Rodrigo de La Salita y Germán Carrizo de Fierro.

El festival, que se celebra el 11 y 12 de octubre en La Marina de València, busca dar la bienvenida a personas de todas las edades y, por eso, un año más se instalará la zona 'Love to Kids', según ha informado la organización en un comunicado.

Los encargados de inaugurar la primera jornada del festival el viernes 11 de octubre serán Sidecars, con las canciones de su último trabajo 'Trece'; Dorian con sus clásicos y la música de su álbum 'Ritual'; La Habitación Roja celebra su vigésimo quinto aniversario con el lanzamiento de los dos álbumes 'Años Luz' y 'Años Luz II'; Niños Mutantes en un concierto con el que se despiden tras 30 años de historia; y Helen Helen, ganadores del concurso de bandas emergentes promovido por el festival.

En la zona Love to Food, Begoña Rodrigo, chef del Restaurante La Salita (València) --con una Estrella Michelín y tres Sol Repsol, y Best Vegetable Female Chef in Europe 2023-- acercará su cocina basada en la huerta y el territorio a los asistentes.

Compartirá protagonismo con Germán Carrizo, faro y comisario de Love to Food, además de chef del restaurante Fierro (València) con una Estrella Michelin y un Sol Repsol y donde combina la tradición argentina con influencias mediterráneas.

Por su parte, los Djs que amenizarán y harán bailar al público el viernes serán Fat Gordon, Giorgio Bonetti, Sugar Mami, Bita, Don Fluor y Mr. Fly.

El sábado sonará la música en directo de La La Love You, uno de los fenómenos musicales de los últimos años en España; La Casa Azul con su show de baile, color y fantasía; Sidonie, que presenta su décimo disco 'Marc, Axel y Jes'; Ginebras con '¿Quién es Billie Max?'.

Además, Rufus T. Firefly, banda "considerada de culto" dentro del panorama independiente patrio; el artista Ángel Stanich con su 'Polvo De Battiato'; el trío Mujeres con su cancionero que forma parte de la memoria emocional de varias generaciones; Depresión Sonora y su segundo y conceptual álbum 'El arte de morir muy despacio'; Shego y el punk de 'Suerte, chica'; o Aiko El Grupo.

En Love to Food, el sábado los fogones los tomará Alejandra Herrador, chef del Restaurante Atalaya (Alcossebre) con una Estrella Michelin y dos Sol Repsol y su cocina con el sabor mediterráneo como protagonista; Roseta Félix, chef del Restaurante Fraula (València) con una Estrella Michelin y un Sol Repsol y donde destacan las recetas de repostería y la gastronomía valenciana.

Por último, Carito Lourenço chef junto a Germán Carrizo del Restaurante Fierro, que destaca por su cocina que "funde fronteras de lo dulce y lo salado". Carito es motor de Tándem Gastronómico, Doña Petrona, La Central de Postres y La Petite Brioche en Valencia. Además, se contará también con la participación de Maillard expertos en brasas.

Por su parte, en la sección de Djs INNMIR, Second Djs, Fran Lenaers, Fat Gordon, Manel Simone, Víctor Ollé, Kaliz y Mario Oldies ondrán música a la jornada.

"ESPECIAL RELEVANCIA" DE LA GASTRONOMÍA

La organización ha destacado que, en su quinta edición, el festival continúa su apuesta por "ofrecer a los asistentes una experiencia global donde disfrutar de una programación musical de estilos variados" y para todos los públicos, con la participación de nuevos talentos, artistas y la selección de DJs de dentro y fuera de la ciudad, unido a una zona gastronómica "de calidad" en el entorno de un festival musical.

Un año más, 'Love to Rock' "pretende trascender más allá de lo musical", por lo que la programación de la zona gastronómica 'Love to Food', tiene "especial relevancia y crece" con mayor número de participación de varios de los chefs del panorama valenciano. La oferta se complementa con una selección variada de foodtrucks de la ciudad.