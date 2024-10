Castelló celebrará el 40 aniversario del grupo Jacaranda con un recital en la plaza Mayor

CASTELLÓ, 1 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Ayuntamiento de Castelló celebrará el 40 aniversario del grupo Jacaranda, uno de los referentes del bolero y la canción melódica en España. Sus ocho componentes han participado durante cuatro décadas en cientos de conciertos y compartido escenario junto a leyendas como Los Panchos o Nacho Mañó, del grupo Presuntos Implicados. El recital gratuito será el 19 de octubre en la plaza Mayor.

Durante dos horas, la formación castellonense repasará algunos de los éxitos de su extensa trayectoria. Bajo la dirección artística de Juanjo Carratalá, el concierto contará con una espectacular puesta en escena y una pantalla gigante.

El grupo nació en septiembre de 1984, ha tenido diferentes formaciones y cuenta con más de 50 temas de repertorio actualizado y un sinfín de boleros. Además de sus numerosos trabajos discográficos, el último de este mismo año, ha sido uno de los grupos que más veces han participado en la Festa de la Rosa o la Magdalena.

La concejala de Cultura, María España, ha destacado que no hay ningún castellonense que no haya escuchado al menos una vez en directo a Jacaranda "en la Festa de la Rosa, en las serenatas de Mayo, en las Fiestas de la Magdalena, en tantos y tantos conciertos a lo largo del territorio nacional y allende los mares". "No había un sitio mejor para este concierto que en el epicentro emocional de nuestra ciudad, donde celebramos las cosas que importa. Y Jacaranda nos importa y la cultura nos importa", ha destacado.

La edil ha recordado que "aunque los años y las personas pasen, siempre queda la música". "Creo que nos queda Jacaranda para rato porque, al igual que la planta de la que toman el nombre, no es precisamente una especie en vías de extinción", ha añadido.

INVITADOS

Por su parte, los integrantes de Jacaranda han avanzado que durante su actuación contarán con grandes artistas como la Banda del Maestro Juanjo Carratalá, el Cuarteto de Cuerdas Valencia, el Mariachi Sol del Mediterráneo, Nacho Mañó y Gisela Renes, Serafín Zubidi, Pancho Delgado y, por primera vez en España, Alejandro Correa.

Asimismo, han agradecido la colaboración con el Ayuntamiento, porque -han dicho- gracias a estos eventos alegran y dinamizan la ciudad, y han invitado a castellonenses y visitantes a disfrutar de este concierto exclusivo.