Castelló trasladará al Consell si la semana de la Magdalena debe ser lectiva ante la "división" existente

CASTELLÓ, 21 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El Ayuntamiento de Castelló trasladará a la Conselleria de Educación si la semana de fiestas de la Magdalena -que han quedado suspendidas debido a la pandemia del coronavirus- debe ser o no lectiva ante la "división" existente en el Consell Escolar de Castelló.

Así lo ha manifestado este jueves el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento, José Luis López, en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido para dar cuenta de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local preguntado por el acuerdo al que llegó este miércoles el Consell Escolar de Castelló de mantener como no lectiva la semana de fiestas de la Magdalena.

López ha recordado que el Consell Escolar de Castelló es un órgano consultivo y que, en último término, es la Conselleria la que decide sobre el calendario escolar.

Así, ha explicado que el Ayuntamiento se ha comprometido a trasladar la cuestión a la Conselleria para ver qué solución da, "teniendo en cuenta que no hay un consenso mayoritario entre la comunidad educativa, ya que padres, madres y AMPAs optan por que sea lectiva y la mayoría de profesores por que no lo sea".

López considera, además, que la solución debe ser conjunta para todos los municipios de la Comunitat Valenciana que se les plantee esta cuestión, ya que este "no será un problema aislado de Castelló, sino que seguro que también se estará tratando en el Ayuntamiento de València".

"Visto que no hay consenso mayoritario, hemos planteado que no sería lógico que en València fuera lectivo y en Castelló no o al revés, y, si tiene que ser una decisión municipal, por lo menos deberíamos ponernos de acuerdo con València", ha dicho.