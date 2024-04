VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este jueves que las cámaras de tráfico y seguridad que el ayuntamiento de la ciudad tiene previsto instalar en distintos puntos de la ciudad tras las ubicadas en Orriols y en Benimàmet y las anunciadas para Beniferri se colocarán en la pedanía de La Punta.

La primera edil, que ha presidido en el consistorio la Comisión de la Capitalidad Verde Europea Valencia 2024, ha dado a conocer esta decisión tras los asaltos a ancianos que se están registrando en las últimas fechas en pedanías de esta ciudad.

El último de ellos ocurrió en la madrugada de este miércoles cuando varios hombres agredieron a una mujer de 84 años mientras asaltaban su domicilio en La Punta. La víctima, a quien los asaltantes maniataron y golpearon, recibió varias heridas en la cabeza pero pudo dar aviso mediante el servicio de teleasistencia de que varias personas, todas ellas hombres, habían accedido a su domicilio.

Preguntada por si a partir de estos hechos el Ayuntamiento tiene previsto instalar en La Punta cámaras como las que ha habilitado ya en Orriols y Benimàmet, María José Catalá ha avanzado que ha trasladado al alcalde pedáneo de esta zona, Manuel Martí, que la siguiente instalación de cámaras se va a hacer allí.

"Es verdad que con independencia de las agresiones, detectamos desde el principio del mandato que hay una necesidad de seguridad, de presencia policial y también de vigilancia en La Punta", ha expuesto la responsable municipal, que ha añadido que así lo "trasladan los vecinos". "Por tanto, la siguiente instalación de cámaras va a ser en La Punta", ha insistido.

Catalá ha manifestado también que se ha interesado por el estado de la persona que fue agredida la madrugada de este miércoles y ha lamentado el asalto, al tiempo que ha afirmado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "están sobre la pista" de lo sucedido y que los autores "tendrán que asumir las consecuencias de sus hechos".

"He podido hablar con el alcalde pedáneo. Me he interesado por el estado la persona que fue agredida. Estoy informada de cómo está. Estamos hablando a través del alcalde pedáneo con sus familiares", ha detallado la primera edil.

"LA PEOR CARA"

Igualmente, ha lamentado "esta agresión y la peor cara de la persona que se muestra cuando vemos que alguien es capaz de agredir a una mujer mayor". "Sé y me consta que la Guardia Civil, que la secreta y que todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están sobre la pista", ha añadido la alcaldesa. La Guardia Civil ha establecido un dispositivo especial de vigilancia ante los robos.

María José Catalá ha aseverado que "el Ayuntamiento va a ser el primer interesado en que se haga justicia con las personas que están siendo agredidas" y que, "desde luego no pueden defenderse". "No sé qué se persigue con estas agresiones", ha apostillado.