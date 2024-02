Catalá augura que los nuevos bloques portuarios estarán "prácticamente construidos" a final de legislatura

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha augurado que los nuevos bloques que sustituirán a los de portuarios podrán estar "prácticamente construidos" a final de legislatura, en mayo de 2027. El proyecto costará unos 9,5 millones de euros.

Catalá ha visitado este mediodía el solar donde se va a construir el edificio de 60 viviendas que servirá para realojar a los propietarios de los bloques portuarios en lo que será el nuevo "bloque de Astilleros".

La alcaldesa ha señalado que más de 50 propietarios ya han aceptado el traslado, y ha considerado que el resto, "en el momento en que vean que esto ya es una realidad, posiblemente aquellas familias que todavía no hayan dado ese paso, lo den, porque ya vean hechos, y vean los dos bloques en construcción, y que realmente se puede dar un paso a mejor".

Acompañada por los técnicos encargados de la redacción del proyecto, la alcaldesa ha explicado a los vecinos las principales características de los dos bloques de edificios que estarán finalizados antes de que termine esta legislatura, en mayo de 2027.

"Hoy desbloqueamos un proyecto que, por distintas razones, estuvo paralizado durante demasiado tiempo. Porque los vecinos del barrio del Cabanyal y los propietarios nos demandaban, como nos han explicado en las reuniones que hemos mantenido con ellos, una solución urgente para un proyecto tan necesario para el barrio. Y vamos a trabajar para que, si no surge ningún problema, antes de que finalice esta legislatura, los dos bloques de viviendas sea una realidad", ha agregado.

Durante la visita, a la que también han asistido el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, el director general del EVHA, Ernesto Fernández, y el concejal de Urbanismo, Juan Giner, la alcaldesa ha explicado que, desde hoy, la empresa adjudicataria del contrato redactará el proyecto básico y de ejecución para la construcción de unas 60 viviendas públicas, que tendrán entre 50 y 90 metros cuadrados, de 1, 2 ó 3 dormitorios, en dos bloques de viviendas paralelos que estarán divididos en superficie por un espacio de uso público, pero que estarán unidos por un aparcamiento subterráneo.

Según ha explicado la alcaldesa a los vecinos, "se trata de un proyecto que, por un lado, responde a una demanda vecinal, pero que a la vez supone una obra que contribuirá de manera decidida a la regeneración del barrio". "Porque --ha continuado la alcaldesa-- vamos a construir viviendas dignas para mejorar la habitabilidad de los legítimos propietarios que quieren seguir viviendo en este barrio, a la vez que vamos a actuar contra un foco de ocupación ilegal y de delincuencia".

A partir de ahora, la empresa dispone de seis meses para la redacción del proyecto básico y de ejecución y una vez visado por los técnicos municipales se iniciará la licitación de las obras, que supondrá una inversión total superior a los 9,5 millones de euros.

"Este es un ejemplo más de nuestro compromiso con El Cabanyal-Canyameral, ha explicado la alcaldesa. Desbloqueamos y ponemos en marcha el proyecto del Edificio Astilleros y hemos asumido a pulmón la financiación necesaria para poder finalizar los proyectos EDUSI que el anterior gobierno, por su ineficacia, dejó paralizados y sin fondos europeos. No se trata de meros anuncios o de propuestas, se trata de acciones reales, de gestión directa que beneficia a los vecinos y que responde a las demandas que durante mucho tiempo el gobierno anterior o no supo o no quiso atender".

PSPV ACUSA A CATALÁ DE RETRASAR LA ADJUDICACIÓN

Por su parte, la portavoz socialista en el consistorio, Sandra Gómez, ha aseverado que la alcaldesa "ha retrasado nueve meses la adjudicación del proyecto con el perjuicio que esto ha supuesto para los vecinos y vecinas con la única intención de dejar pasar el tiempo e intentar aprovecharse de un proyecto que le dejamos resuelto".

Gómez, que ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación tras el minuto de silencio convocado en apoyo de los guardia civiles que fallecieron en Barbate, ha afirmado que "si hoy Catalá ha podido firmar una adjudicación es porque se la dejamos preparada".