Catalá, cabeza de lista del PP por Valencia al Congreso

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (d) y la alcaldesa de València, Maria José Catalá (i) en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, encabezará la candidatura del PP por Valencia al Congreso en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. "Sí, es un honor acompañar al próximo presidente del Gobierno de España. Valencia dice sí. Por España", manifiesta.

Así lo confirma la también líder del PP en València en sus redes sociales, mediante un vídeo en el que garantiza que continuará, además, como primera edil y será candidata a la reelección en las elecciones municipales de 2027.

"Seguiré siendo alcaldesa de València, al servicio de la ciudad y de sus vecinos, y también a partir de mayo del año 2027, si los valencianos quieren, València será siempre mi máxima prioridad. Porque lo que empezamos en junio de 2023 lo voy a seguir construyendo con todos vosotros", expresa Catalá en un vídeo grabado este viernes.

En este vídeo se ve a Catalá caminando por el interior de las dependencias del Ayuntamiento mientras proclama: "Defender España. Es el momento. Un momento decisivo para nuestro país y para nuestra ciudad".

Y añade: "Cuando todo está en juego, hay que estar dispuestos a hacer lo necesario. Por eso he dicho sí a la propuesta del presidente Feijóo para encabezar la lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia". "Valencia dice sí, sí a España, porque nuestro país y nuestra ciudad no pueden esperar más", concluye.

BARRACHINA LO VE "FORMIDABLE"

Momentos antes de oficializarse esa candidatura, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, y preguntado por esta información, que había adelantado Las Provincias, ha dicho que no conocía la confección de candidaturas pero consideraba que Catalá, como alcaldesa es "formidable" y como candidata "sería lógicamente formidable". Preguntado por esa publicación, Barrachina interpelaba: "¿Es ya oficial?", y, posteriormente, agregaba: "Es que yo no lo conozco".

En esta línea, recordaba que Catalá fue su jefa cuando estuvo de portavoz en Les Corts y él ejerció de síndic adjunto. "La verdad es que sería una candidata extraordinaria", ha añadido y ha subrayado que Catalá "ya tuvo la ocasión de servir a los valencianos en el Congreso de los Diputados".

"La verdad es que como alcaldesa de València es formidable y como candidata, lógicamente, sería formidable. Pero yo lo que estoy conociendo lo conozco por ustedes y mi capacidad de imaginación termina ahí", ha zanjado.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha respondido también a preguntas de los medios sobre la cabeza de lista al Congreso por Castellón, que según confirmó este jueves el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, será la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, y también se ha referido a la posibilidad de que la diputada Macarena Montesinos sea quien esté al frente de la candidatura por Alicante.

Barrachina ha señalado que lo que conoce de la confección de las candidaturas de su partido es por lo que ha leído en los medios y no tiene ninguna información oficial, por lo que "interpreta" que "cualquier cambio en el Consell deberá esperar a que estas actuaciones y el resultado electoral sea oficial".

"COMPORTAMIENTO EJEMPLAR"

"Desconozco ni la confección de candidaturas ni, por tanto, el resultado que se tenga sobre el Gobierno valenciano", ha dicho, del que ha destacado que "felizmente tiene un comportamiento ejemplar". "Es difícil encontrar un Gobierno autonómico, nacional o municipal que, en solo cuatro días, tenga cuatro decretos distintos de ayuda a sus vecinos, aprobado por unas lluvias torrenciales que terminaron el lunes y estamos a viernes", ha defendido.

En esta línea, ha vuelto a incidir en el "carácter ejemplar" del Consell que "nos lleva a estar muy felices con su composición". "Cualquier remodelación está sujeta a que se oficialice lo que hemos leído en prensa", ha recalcado.

En el caso de Elena Albalat, ha apuntado que, si se produjese esa propuesta, le parece "un motivo de celebración que el presidente Feijóo cuente con los mejores, de los mejores gobiernos y de los mejores territorios".

"Elena Albalat es una magnífica compañera. Creo que ha demostrado ser una consellera con una grandísima capacidad de gestión y, por tanto, yo felizmente, porque esa es la papeleta que voy a depositar en la urna de Segorbe el próximo 29 de noviembre", ha dicho, para insistir: "Si estuviese encabezada por Elena Albalat, sería fantástico".

Sobre Macarena Montesinos también ha dicho desconocer "el carácter de su oficialidad", pero ha defendido que, como diputada, "ha sido un lujo esta legislatura". "Tiene una trayectoria como secretaria general, es decir, el puesto de máxima responsabilidad en el grupo más grande, el más querido por los españoles, que es el grupo popular en el Congreso de los Diputados", ha sostenido.

Por tanto, ha afirmado que cree que "no podemos tener mejor representante para luchar por nuestra financiación" que, en el caso de la provincia de Alicante, ocupa el lugar número 52, y "para luchar por nuestra agua y por todo aquello que nos interesa a los alicantinos y a los valencianos".