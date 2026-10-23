El PSPV cree que Catalá "quiere más al PP que a València" y Compromís exige diputadas "a tiempo completo"

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá, durante el debate del estado de la ciudad- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV considera que la alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha elegido al PP antes que a la ciudad que gobierna, al haber sido anunciada como cabeza de lista al Congreso por Valencia en las elecciones generales del 29N. Compromís va más allá y reclama "diputadas a tiempo completo", ya que critica que tanto Catalá como la futura aspirante del PSPV a la alcaldía de València, Pilar Bernabé, serán candidatas en las generales.

Así reaccionan los principales partidos de la oposición en la Comunitat Valenciana al anuncio que ha realizado este viernes la propia Catalá en sus redes sociales de que encabezará la candidatura del PP por Valencia. La primera edil ha asegurado que seguirá como alcaldesa y que será la aspirante a la reelección en las elecciones municipales de mayo.

Desde el PSPV, su síndic en Les Corts y número 4 de los socialistas por Valencia el 29N, José Muñoz, critica que, con Catalá, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ya ha elegido la persona del Ventorro que debe encabezar las listas". "Una persona que desde el primer momento encubrió a Mazón y que la semana que viene no estará con las víctimas de la dana", reprocha a la alcaldesa, en alusión al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

"La alcaldesa de València parece utilizar la ciudad como plataforma de promoción personal cuando debería dedicarle el 100% de su tiempo a una ciudad como es Valencia. Ya lo hizo en la alcaldía de Torrent y una vez más se prioriza a ella sobre las ciudades sobre las que gobierna", manifiesta Muñoz en declaraciones remitidas a los medios este viernes por la tarde.

El todavía síndic del PSPV señala que "Catalá dice que se siente obligada por el Partido Popular" cuando, a su juicio, "demuestra una vez más que quiere más al Partido Popular que a la ciudad de València".

Además, afea a Catalá que se conozca su candidatura "el mismo día que Feijóo anuncia que eliminará el Ministerio de Igualdad", con lo que cree que la alcaldesa "parece reconocer que está absolutamente de acuerdo con esta manera de entender la política".

"OBSESIÓN CON BERNABÉ"

Por último, Muñoz critica la "hipocresía" del PP porque "durante la última semana ha criticado a Pilar Bernabé por encabezar las listas del Partido Socialista, pero vemos cómo la alcaldesa de València encabezará las listas del Partido Popular".

"Esto no es sino una muestra más de la obsesión absurda que tiene el PP sobre la figura de Pilar Bernabé, de lo que les asusta y de lo que con total seguridad convertirá a Pilar Bernabé en la próxima alcaldesa de València en las próximas elecciones municipales", concluye.

Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, defiende que los retos presentes y futuros de la Comunitat Valenciana, como la infrafinanciación, el derecho a la vivienda o la lucha contra el cambio climático, "necesitan diputadas y diputadas a tiempo completo".

"Y no a candidatas sin ningún tipo de compromiso para su territorio que vean en las elecciones trampolines para contentar, ya sea Pilar Bernabé a Ferraz o la señora Catalá a Génova", subraya, también en declaraciones remitidas a los medios.

"NI UNA INICIATIVA EN TRES AÑOS" EN LES CORTS

Ibáñez, quien será el número 2 de Compromís-Front Valencià por Valencia al Congreso el 29N, destaca que "Catalá, que acumula cargos, ha sido incapaz de presentar ni una sola iniciativa en estos tres años de diputada autonómica" del PP en Les Corts.

Por eso exige "que haya un compromiso firme con los valencianos y las valencianas". "Hay una agenda valenciana pendiente que necesita que nos esforcemos de manera unitaria para nuestros intereses, no para contentar al viejo bipartidismo", reivindica.