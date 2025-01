Catalá habilita 25 millones del presupuesto municipal para reconstruir las pedanías de València afectadas por la dana

Afirma que el Ayuntamiento avanzará más dinero para atender daños de las inundaciones: "Dijimos que nos íbamos a adelantar sin esperar a nadie"

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, presidido por María José Catalá y formado por PP y Vox, ha habilitado 25 millones de euros del presupuesto municipal de este año, a través de una modificación aprobada este jueves en una Junta de Gobierno extraordinaria, para reconstruir las tres pedanías afectadas por la dana --La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo--.

Así lo ha anunciado la alcaldesa en la rueda de prensa que ha ofrecido para dar a conocer esta medida. "En la aprobación del presupuesto de 2025 me comprometí, a la mayor brevedad, a hacer la primera modificación para generar mayor crédito" con el fin de afrontar los daños ocasionados por la dana en esos tres núcleos de población.

La primera edil ha indicado que esta es "la primera modificación de crédito de 2025" para ese fin y ha asegurado que "habrá más". "Dijimos que nos íbamos a adelantar y que no íbamos a esperar a nadie", ha añadido Catalá respecto a las ayudas del Gobierno central por la dana. "No podemos esperar a las decisiones de --el presidente del Ejecutivo, Pedro-- Sánchez" y "al tacticismo político", ha señalado.

"Nuestro deber es atender a los vecinos y cumplir", ha agregado la responsable municipal, que ha resaltado que el Ayuntamiento pasará a la administración central "la factura" de todos los gastos de emergencia generados para atender esos daños, en atención al decreto aprobado al respecto. A su vez, ha valorado las medidas presupuestarias y fiscales adoptadas por este consistorio para, "a pulmón", atender "las necesidades de las pedanías afectadas" y "ayudar" a sus habitantes.

Los 25 millones del presupuesto de este año habilitados con ese objetivo proceden de los 10 millones del Fondo DANA adicional que se ha incluido en estas cuentas y de otros 15 millones de "un préstamo puente" que el Ayuntamiento afrontará a lo largo del año. Catalá ha detallado que ese global se dirigirá a "financiar contratos de emergencia ya aprobados --el 31 de octubre de 2024--" y a "abordar nuevas inversiones" con las que "reparar daños de la catástrofe".

Asimismo, ha manifestado que estos 25 millones de euros "se suman a los 12,89 destinados en el presupuesto 2024, también con la correspondiente modificación de crédito" para afrontar las consecuencias de la dana. "Por tanto, ya llevamos 38 millones de euros en modificaciones de créditos de 2024 y 2025 destinados directamente a la dana", ha subrayado la alcaldesa.

Además, ha recordado que a esto se unen los cambios anunciados en las ordenanzas fiscales para los damnificados por el temporal, al tiempo que ha expuesto que estos se han aprobado también este jueves y ha precisado que exoneran a los vecinos de La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo "del pago de ocho tasas municipales con carácter retroactivo desde el 29 de octubre de 2024 --día de la dana-- y durante todo 2025". Se contempla el prorrateo o devolución de los importes abonados hasta el momento, así como la prórroga de plazos para el pago de impuestos.

La primera edil ha afirmado que el desarrollo de las actuaciones previstas en la modificación de crédito aprobada este jueves se acometerá "intentando mantener las inversiones en el resto de la ciudad". "No vamos a mermar el capítulo de inversiones --del presupuesto actual-- para abordar estas nuevas", ha insistido, tras lo que ha explicado la decisión de recurrir "a un préstamos puente que se amortizará" durante 2025.

Igualmente, Catalá ha aseverado que ese crédito "no subirá el nivel de endeudamiento" del Ayuntamiento porque se tiene "una situación financiera muy saneada" que permite afrontarlo.

En concreto, 9,9 de esos 25 millones se destinarán a financiar los contratos de emergencia mencionados --8,7 para retirada de residuos y restos vegetales en l'Albufera, así como para el servicio de apoyo a la emergencia para la búsqueda de desaparecidos este entorno--, 40.147 euros a reparación de torres de vigilancia en las playas del sur; 1,2 millones a limpieza, reparación y acondicionamiento de espacios ajardinados".

Los otros 15, los del préstamo puente, se invertirán en la reparación de daños: 6,4 millones desde el Ciclo Integral del Agua; 2,9 desde Deportes; 4,3 por medio de Obras y Mantenimiento Infraestructuras; desde los Servicios Centrales Técnicos. 673.049 euros; por parte de Cultura 116.000; y desde Limpieza y Recogida de Basuras, 500.000 para renovar contenedores.

INVERSIONES POR PEDANÍAS

En La Torre se acometerán inversiones por valor de 9.386.298 euros. Así se prevén para el campo de fútbol Discóbolo 1,5 millones --la inversión total será de 2 millones, incluyendo 174.334 euros de Fundación Trinidad Alfonso y Vila-real--; para IDEs A y B La Torre 473.969,15 euros --incluidos los 150.000 euros de París--; 70.000 para la Biblioteca Joan i Saurí; 116.000 para fondos bibliográficos y material informático; para la alquería Camí Saboner, 18.000; y para parques y jardines 1.011.318 euros.

A esto se suman para la nave almacenamiento PAI La Torre (Sociópolis) 50.000 euros; para reparaciones en la alcaldía 50.000; para asfaltado y reparación de aceras 726.843,03; para la red de saneamiento 199.330,22 y para colectores 5,1 millones.

A Forn d'Alcedo se destinarán 3.970.542 millones. Así, habrá para la red de saneamiento de la calle Segura 353.570,54 euros; para IDE 36.177,79; a parques y jardines, 40.955,55; a la reparación del Centro Municipal de Actividades de Personas Mayores, 70.000; al asfaltado y reparación de aceras 53.958,58; al del polígono industrial 3.354.829,74 y a la reparación de la alcaldía 61.050.

En Castellar l'Oliveral serán 2.195.236 euros los invertidos. Para el colegio Rosa Llacer habrá 304.000; para la piscina 516.747 ; para IDE 432.899; para la reparación alcaldía 50.000; para el asfaltado y reparación aceras 250.425; a la cubrición de un tramo acequia en carretera del Pi Castellar 493.574 y para parques y Jardines 147.590,23. Además, se destinará 234.183,54 euros para la red saneamiento de El Palmar y 500.000 a la renovación de contenedores en pedanías sur.

TASAS

Respecto a las tasas, Catalá ha comentado que se cumple con el acuerdo para no cobrar la de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público de vados, mesas y sillas, instalación de quioscos en la vía pública, mercados extraordinarios, mercadillos, rastros y cualquier otro tipo de venta no sedentaria por el tiempo en que la ocupación no se haya podido producir como consecuencia de la dana.

Asimismo, ha destacado que "para favorecer la recuperación" se ha decidido "prolongar esta medida durante todo 2025, aún cuando la ocupación ya se pueda producir". Esta medida podría tener un impacto estimado de 224.356 euros en las arcas municipales.

Se une la exención para la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público con mercancías, materiales de construcción y otras ocupaciones cuando sea consecuencia de labores de reconstrucción motivadas por la dana. Y la de prestación de servicios funerarios municipales de cementerios en los supuestos de fallecimiento producidos por el temporal.