Catalá, "muy prudente" sobre que el Nou Mestalla pueda ser sede del Mundial: "Las obras deben estar mucho más avanzadas"

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha mostrado "muy prudente" sobre la posibilidad de que el Nou Mestalla pueda ser sede del Mundial de 2030, ya que considera que "las obras tienen que estar mucho más avanzadas" para pronunciarse al respecto.

Así se ha manifestado este viernes la primera edil de València, al ser preguntada por los medios de comunicación por la posibilidad de que el 'cap i casal' sea sede del Mundial de fútbol de 2030, después de que este jueves el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, sostuviera que "València tiene que ser sede".

"Tengo plena confianza que va a suceder. No nos podemos permitir que España no tenga una sede como el Nou Mestalla. Va a ser el estadio más moderno que va a tener el Mundial de 2030 en España. Soy muy optimista, porque sé que alguna de las once sedes estaría en disposición de ceder su sede para que fuera València", reveló Louzán, aunque sin decir el nombre de esa sede.

Al respecto, Catalá se ha mostrado "muy prudente y muy cauta", ya que a su juicio las obras del nuevo estadio valencianista "tienen que estar mucho más avanzadas para pronunciarse sobre esa posibilidad". "Esperaremos el momento oportuno", ha agregado.

"Lo que hay que hacer es seguir trabajando y, cuando las cosas estén un poco más claras, ya valoraremos oportunamente esa posibilidad", ha zanjado la alcaldesa de València.