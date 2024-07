Catalá no incluye a Badenas entre sus sustitutos en agosto: "Es una cuestión personal de la alcaldesa"

El PSPV cree que "no se atreven a dejar ni siquiera un solo día de alcalde" al representante de Vox

VALÈNCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, la 'popular' María José Catalá, no ha incluido al segundo teniente de alcalde, Juanma Badenas (Vox), entre los que concejales que la sustituirán en el mes de agosto. Al respecto, la primera edil ha hecho notar que ha sostenido: "La sustitución en alcaldía es una cuestión muy personal de alcaldesa y es normal que delegue en gente de su partido".

Así lo ha manifestado Catalá --que este viernes ha visitado las playas del Saler afectadas por el vertido y que han sido reabiertas-- a preguntas de los medios por la ausencia de Badenas de esta lista de sustituciones y si esto responde a una "falta de confianza".

Cuando se le ha planteado si Badenas le ha pedido alguna explicación, Catalá ha contestado que no y, además, ha aseverado: "No tendría sentido. Delegar la alcaldía es una cuestión muy personal".

La alcaldesa ha señalado que la relación entre los dos socios de gobierno, PP y Vox, está "muy bien" y ha incidido en que es "es normal" que ella delegue en gente de su partido. "Tiene bastante lógica", ha insistido.

De acuerdo con la resolución emitida por Alcaldía, Catalá ha delegado de manera expresa sus competencias durante el mes de agosto desde el día 1 de hasta el día 14 en la tercera teniente de alcalde, Julia Climent. Desde el día 15 de agosto hasta el día 22 de agosto, en el cuarto teniente de alcalde, Juan Giner. Desde el día 23 de agosto hasta el 31 de agosto, en la primera teniente de alcalde, María José Ferrer San Segundo.

Catalá ha añadido que siguen trabajando "con normalidad". En este sentido, ha elogiado a la concejala de Vox, Mónica Gil, y al edil popular, Juan Carlos Caballero, por su trabajo ante la mancha que ha afectado a las playas del Sur y que la han acompañado en la visita.

"Mónica Gil es una trabajadora incansable y gracias a ella y al trabajo de Juan Carlos Caballero y a su coordinación que llevan aquí tres días sin descanso hemos conseguido recuperar nuestras playas", ha finalizado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuán, ha tildado al gobierno de María José Catalá de "esperpéntico" tras la publicación de las sustituciones de la Alcaldía.

Para el edil socialista, la decisión de excluir a Badenas "llega después de que el Partido Popular asumiera la moción del PSOE y Compromís para desbloquear la situación del Valencia CF y diera la espalda al portavoz en la comisión de Urbanismo, donde se puso de manifiesto que le estaban ninguneando".

"La verdad es que el gobierno de Valencia es esperpéntico", ha sentenciado el portavoz socialista, quien ha hecho hincapié en que con las sustituciones de la alcaldía para este verano "comprobamos que no se atreven a dejar ni siquiera un solo día de alcalde a Juanma Badenas". "Ni siquiera a otro concejal o concejal de Vox", ha puntualizado.

Así, ha planteado que si María José Catalá "no se atreve a cederle la Alcaldía porque no se fía de él y no confía en que sea una persona diligente, trabajadora y responsable, cómo es posible que siga manteniendo a Vox como socio y a Juanma Badenas como el número 2 de su Gobierno".

Para Borja Sanjuán, "María José Catalá es bien consciente de que está rodeada de gente a la que no le confiaría ni las llaves de su coche".