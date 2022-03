Catalá (PP) cree "bochornoso" que Ribó vea en los retos de la ciudad "un embolado guapo"

VALÈNCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha calificado de "bochornosas" las manifestaciones del alcalde, Joan Ribó, en la que ve en los retos de la ciudad "un embolado guapo" en lugar de "la necesidad de implicarse más en el día a día".

La representante del PP se ha referido así a las declaraciones realizadas por el primer edil en una entrevista en À Punt en las que no ha descartado volver a ser el candidato de Compromís a la Alcaldía, pero ha reconocido que hay elementos que no le animan. "La situación de la guerra y de la crisis económica que se nos viene no me estimulan a presentarme porque será un embolado guapo", ha dicho.

"Nos ha llamado poderosamente la atención --ha reaccionado Catalá-- que cuando al alcalde le preguntan si va a continuar o no diga que gestionar la crisis económica y la guerra es un embolado guapo. Se manifiesta claramente que el alcalde no tiene muchas ganas de trabajar, una cosa que ya sabíamos".

Para Catalá, que "el alcalde de la tercera capital de España haga estas declaraciones es bochornoso para los valencianos". "Y más en un momento muy especial en el que recuperamos la normalidad de las Fallas. Los ciudadanos no esperan del alcalde que vea en los retos un embolado guapo, sino que vea trabajo y la necesidad de implicarse mas en el día a día de la ciudad", ha finalizado.