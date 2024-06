Catalá propone otorgar la medalla de plata de València a las mujeres pescadoras de El Palmar

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa, Maria José Catalá, ha propuesto a las mujeres del Palmar que hace 25 años "levantaron la voz para defender sus derechos de pesca en l'Albufera" como galardonadas con la medalla de plata de la ciudad en los reconocimientos que se entregarán el próximo 9 d'Octubre.

Catalá ha participado esta mañana en el III Simposio XL’Albufera, organizado por el diario Las Provincias, donde también han asistido el president de la Generalitat, Carlos Mazón; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé y la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas.

Durante su intervención, la alcaldesa ha señalado que "l’Albufera es parte de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia" y de la "historia de conquistas sociales" de la ciudad, que han contribuido "a una sociedad más justa e igualitaria".

En reconocimiento a su lucha histórica, Catalá ha anunciado que propondrá a estas mujeres para recibir la medalla de plata de la ciudad, el próximo 9 d’Octubre, con motivo del 25 aniversario de su conquista social.

El tercer foro de reflexión sobre el parque natural tiene como objetivo impulsar un pacto por L’Albufera, junto a personas expertas e instituciones, que garantice la pervivencia del lago y su entorno. Al final de la jornada, se ha recogido el Tercer Manifiesto por L’Albufera, que para la alcaldesa supone "un símbolo de la unidad de todos en la defensa de nuestro mayor tesoro medioambiental y una guía para trabajar por su futuro inmediato".

RESERVA DE LA BIOSFERA

Para ello, se han llevado a cabo tres mesas de diálogo. La primera ha sido sobre "El futuro de los humedales", que ha estado a cargo del director Gerente de la Fundación Global Nature, Eduardo de Miguel. El siguiente tema ha sido una "Radiografía de L’Albufera hoy", que ha analizado la relación entre las aguas rojas y las colonias de flamencos. Y, finalmente se ha reflexionado, en concreto, sobre las acciones necesarias para cuidar uno de los humedales costeros más representativo y valioso de la Comunidad Valenciana y de la cuenca mediterránea.

En este sentido, Catalá ha asegurado que "este año nuestra gran ambición es que la Capitalidad Verde Europea sea el catalizador en el cambio de paradigma de la protección, conservación y futuro de l’Albufera". "Por lo que, sin duda, el gran hito que perseguimos es su declaración como Reserva de la Biosfera. Este reconocimiento supone ampliar y armonizar la protección del espacio natural con el desarrollo económico y social de su entorno", ha señalado.

Mientras se trabaja en este objetivo, la alcaldesa ha puesto en valor el trabajo realizado hasta la fecha, por parte del Ayuntamiento, para proteger este espacio natural de gran importancia para la ciudad y su entorno.

"Hemos puesto en marcha un, más que necesitado, sistema de prevención frente a incendios forestales en la Devesa, donde se han instalado 8 cañones y se llegará hasta 40, y estamos ultimando el nuevo depósito de tormentas de El Saler, una infraestructura esencial para evitar vertidos al lago. En el último episodio de lluvias, este depósito, a pesar de que aún no está acabado, consiguió evitar un vertido de 700 metros cúbicos de aguas pluviales contaminadas".

Finalmente, la munícipe ha pedido el Gobierno central se sume al compromiso que han alcanzado las administraciones y la sociedad civil valenciana. "Seguimos esperando los 20 hectómetros cúbicos de caudales del sistema Júcar-Turia comprometidos, pero la paciencia tiene un límite. Queda una semana para el Ministerio conteste al requerimiento previo que hemos presentado. Si no lo hace, y no cumple, tomaremos las medidas judiciales necesarias, no vamos a consentir más desprecios hacia l’Albufera", ha subrayado Catalá.