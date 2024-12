Catalá reclama al Gobierno que flexibilice reglas de gasto para poder asumir la "inversión extraordinaria" tras la dana

Apuesta por ayudas directas "más ágiles" e insta a "replantearse" los préstamos del ICO: "Están fuera de lugar en este contexto"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha reclamado al Gobierno de España que flexibilice las reglas de gasto para los municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre con el objetivo de que los ayuntamientos puedan hacer frente a la "inversión extraordinaria" para afrontar la recuperación tras la emergencia.

Cuando se acaba de cumplir el primer mes tras la dana, Catalá ha subrayado que en este momento "hay mucha circunstancia que atender, reparar y restablecer", por lo que ha expresado la necesidad de que el Gobierno "analice seriamente la necesidad que tenemos los municipios afectados de flexibilizar las reglas de gasto".

"Estamos acometiendo una inversión extraordinaria que no teníamos prevista y ese techo de gasto no pueden ser el mismo para un municipio afectado por la dana que para uno que no ha sufrido esa afectación", ha argumentado.

Por ello, ha emplazado al Ejecutivo central a "analizar dos cosas". Por un lado, "flexibilizar" las reglas de gasto para los municipios afectados y, por otro, "replantearse" los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los intereses, dadas las condiciones "bastante duras" del momento actual. "Lo de los créditos me parece fuera de lugar en este contexto", ha expresado.

Catalá, que ha considerado que las ayudas directas a fondo perdido "son necesarias", ha instado al Gobierno de España a "hacer una reflexión" ante el hecho de que, "de los 10.000 millones de euros que se prometieron, un mes después haya llegado --solo-- el 1,3%, que son 144 millones". "Hacen falta ayudas directas y más ágiles", ha remarcado, situación ante la que ha apelado al presidente del ICO, el valenciano Manuel Illueca, para que le dé "una pensadita".

"QUIEN TIENE QUE SACAR MUSCULATURA ES EL GOBIERNO"

La primera edil ha incidido en que el Ayuntamiento de València "está haciendo inversiones que no tenía previstas", que es "lo que hay que hacer", pero ha advertido de que la capital también es un municipio afectado por la dana. "Lo que podemos hacer son ayudas complementarias, pero quien tiene que aquí sacar musculatura con las ayudas, desde luego, es el Gobierno de España, que para eso todos pagamos nuestros impuestos", ha afirmado.

En este punto, ha indicado que el consistorio ha impulsado una ayuda complementaria al comercio y la hostelería que "en ningún caso es un crédito, sino ayudas a fondo perdido", con una dotación inicial de cuatro millones de euros, pero ha adelantado que esta cantidad "no acabará ahí y lo seguiremos ampliando en 2025". "Vamos a atender a todos los afectados, directos e indirectos", ha garantizado.

"Somos una administración afectada y nosotros podemos hacer ayudas complementarias, pero estamos dedicando también un esfuerzo ingente a recuperarnos de esta dana", ha valorado la alcaldesa, que ha subrayado la importancia de que el Gobierno de España "reactive todas sus ayudas" para hacer frente a la reconstrucción tras la dana.