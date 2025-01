Catalá reprocha que el Gobierno "no prioriza" València en la limpieza de playas: "Ni está ni se le espera"

El Ayuntamiento pone en marcha un dispositivo con 18 máquinas y 25 operarios para limpiar los arenales afectados por la dana en un mes

VALÈNCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha tildado de "decepcionante" que el Gobierno central "ni está ni se le espera" en la limpieza de playas de la ciudad y ha reprochado que el Ejecutivo, a través del contrato de Costas, "no ha priorizado las playas de València".

Así se ha manifestado este sábado la primera edil de València en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar los trabajos de limpieza de las playas del Saler y de l'Arbre del Gos, que forman parte del parque natural de l'Albufera.

En estos arenales, las contratas municipales han comenzado las tareas de limpieza de las cañas y residuos que, como consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre, llegaron a las playas.

"Esperábamos que la Dirección General de Costas hiciera esta intervención, de hecho es competencia de Costas y ha hecho la licitación correspondiente y ha hecho un contrato. Pero cuando vimos el importe del contrato y la extensión, y además que no habían priorizado las playas de València, ya que habían empezado por las playas de Tavernes y de Sueca, nos dimos cuenta que València se iba a quedar al final de los trabajos", ha lamentado.

Asimismo, ha calificado de "corto" el presupuesto para estas actuaciones de Costas, que es de "800.000 euros para toda la zona", mientras que València invertirá en la limpieza de playas del Saler "600.000 euros y en Pinedo y el Perellonet, 200.000".

"Por lo tanto, sabemos que el presupuesto es corto, que además hemos visto la calendarización y no nos encajaba", ha expresado Catalá, quien ha precisado que "no solo es una cuestión que afecta al turismo, también es una cuestión medioambiental", ya que en el mes de marzo anida en la zona el chorlitejo. "Es decepcionante ver que el Gobierno no está ni se le espera", ha aseverado.

Por ello, ha señalado, la junta de gobierno local aprobó una partida de 600.000 euros, que se suma a los 200.000 ya destinados a limpiar parcialmente las playas del Perellonet y Pinedo, cantidades que luego facturarán al Ejecutivo, que se comprometió a abonar estas intervenciones. "Espero que sea así, y que no vengan después ni porcentajes ni regateos", ha recalcado la primera edil.

60.000 TONELADAS DE RESIDUOS

De esta forma, serán 18 máquinas y 25 operarios los que trabajarán para limpiar las playas de València, con el objetivo que estén limpias en un mes. Los técnicos han señalado que se espera recoger unas 60.000 toneladas.

Tras la dana, el Ayuntamiento de València ha destacado que ha impulsado las tareas de recuperación y de eliminación y retirada de los residuos, que empezaron en Pinedo y el Perellonet, y que ahora se ampliarán de manera integral a toda la extensión de playas del municipio, con especial incidencia en las playas de El Saler, la Garrofera y l'Arbre del Gos, que se encuentran dentro del parque natural.

Se establecerán tres puntos de acopio y transferencia hacia las plantas reciclaje en el antiguo polideportivo de El Saler, en la zona de Casbah y en el Casal de Esplai. Además, se dispondrá como medios materiales de apoyo al trabajo de las brigadas, integradas por 25 operarios de limpieza, de seis tractores, tres palas frontales, tres camiones 4x4, y seis camiones bañera para el traslado de los residuos a la planta de Hornillos.

El coste total de limpieza, que se estima será superior a los 800.000 euros, se facturará a la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. El plazo de ejecución de la limpieza será de un mes, por lo que "las playas estarán en perfecto estado para su disfrute antes de Fallas".