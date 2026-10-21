Catalá ve el PAI de Benimaclet como una "oportunidad" para los jóvenes y afea las "críticas infundadas" de la oposición

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, atiende a los medios (imagen de archivo) - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado que el PAI de Benimaclet "va a generar una oportunidad importantísima para la gente joven de esta ciudad" y ha lamentado las críticas "sinsentido" e "infundadas" de la oposición sobre su comunicación ante la convocatoria electoral.

"Ellos saben perfectamente cuáles han sido los pasos que se han dado en la tramitación. Una tramitación de un PAI no es caprichosa, nadie elige los tiempos", ha remarcado, a preguntas de los medios este miércoles.

El Ayuntamiento ha anunciado que el viernes aprobará este plan urbanístico con 1.345 nuevas viviendas en total, de las que más de 700 serán públicas entre protegidas y dotacionales. Compromís ha anunciado que llevará a la Junta Electoral Provincial "la publicidad del gobierno en las redes sociales", mientras el PSPV ha acusado a Catalá de "mentir" al presentar como públicas 700 de las 1.345 viviendas previstas, cuando "será únicamente el 10%, es decir, 135 viviendas".

Catalá ha señalado este miércoles, respecto a las críticas de la oposición y al traslado a la Junta Electoral Provincial, que "no hay que mirar tanto el cortoplacismo de las elecciones, hay que mirar que por fin después de 30 años se desbloquea un PAI que es importante para la gente joven de la ciudad, para desbloquear el problema de la vivienda".

"Vamos a pasar de las palabras a los hechos, de la pancarta a la realidad y a la construcción de viviendas, y de los eslogans publicitarios a la verdad de darle una oportunidad a una persona joven de vivir en su ciudad", ha señalado Catalá.

La primera edil ha apuntado que "un PAI que se ha desbloqueado despues de 30 años no se desbloquea de un día para otro por capricho de nadie". "Hay trámites de exposición pública y plazos tasados, que cuando se cumplen se aprueba de forma definitiva", ha agregado.

En ese sentido, ha afirmado que las críticas son "infundadas y que entran en un marco y en un contexto de demagogia o de no saber cómo criticar esto".

"EL PAQUETE MÁS IMPORTANTE DE VIVIENDA DOTACIONAL"

"Y es un sinsentido porque el PAI de Benimaclet va a generar una oportunidad importantísima para la gente joven de esta ciudad. Es que estamos hablando de más de 1.400 viviendas, de las cuales 700 son públicas. Es decir, son 400 que son VPP o 300 que son dotacionales", ha expuesto.

Catalá ha destacado que "este es el paquete más importante de vivienda dotacional que va a tener la ciudad de València", con "arrendameintos de 350 y 400 euros para gente joven en una vivienda en su ciudad". "Es que esto es una oportunidad", ha insistido.

"Yo estoy muy orgullosa, hemos hecho mucho trabajo en los últimos tres años. Este PAI lleva bloqueado 30 años y esto no se hace de un día para otro, ni se hace por capricho de nadie ni se eligen los tiempos. Hemos trabajado muy duro y ha llegado el momento y estoy muy contenta de poder hacerlo", ha zanjado.