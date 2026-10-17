Catarroja homenajea a las víctimas de la dana y reconoce con 1.300 medallas a quienes "hicieron suyo el dolor" - AYUNTAMIENTO CATARROJA

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) ha celebrado un Acto Institucional de Reconocimiento por la dana, en el que ha rendido homenaje a las víctimas de las inundaciones del 29 de octubre de 2024 y ha reconocido, mediante la entrega de 1.300 medallas y distinciones, el trabajo de los cuerpos de seguridad, servicios de emergencia, trabajadores públicos, entidades sociales y personas voluntarias que participaron en las tareas de auxilio y recuperación del municipio.

La ceremonia, celebrada en la tarde del viernes en el Pabellón Municipal, reunió a representantes de instituciones, cuerpos policiales y organizaciones procedentes de distintos puntos de España, así como a las tres asociaciones de víctimas y damnificados, en el primero de los actos organizados con motivo del segundo aniversario de la dana.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha subrayado la necesidad de fortalecer los servicios públicos para afrontar futuras emergencias. "La dana nos mostró, de la manera más dura posible, hasta qué punto necesitamos unos servicios públicos preparados, coordinados y dotados de medios", en palabras de la primera edil, que aboga por "cuidar nuestros servicios públicos es también una manera de proteger a nuestra ciudadanía".

En el homenaje se ha recordado que 1.246 agentes llegaron a Catarroja --donde fallecieron 25 personas por la barrancada-- por conducto oficial desde 134 municipios, a los que se sumaron numerosos profesionales que acudieron voluntariamente. "La gran mayoría de vosotros no conocíais Catarroja. No conocíais nuestras calles, ni nuestros barrios, ni nuestras familias. Pero vinisteis e hicisteis vuestro el dolor de un pueblo", ha agradecido Silvent.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la entrega de las Cruces al Mérito Policial a los agentes de la Policía Local de Catarroja, en reconocimiento a su actuación durante las primeras horas de la catástrofe y las jornadas posteriores. El acto también ha distinguido a los integrantes de Protección Civil de Catarroja, cuyo trabajo resultó esencial para atender a la población en unas circunstancias extraordinarias.

VÍCTIMAS: "HABLAMOS DE OBLIGACIONES"

En el acto participaron las representantes de la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 y la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud Valencia, recibidas con una gran ovación de todos los asistentes. En representación de las asociaciones intervino Rosa Álvarez, vecina de Catarroja e hija de una de los fallecidos, quien recalcó que "una catástrofe natural puede ser inevitable, pero sus consecuencias no siempre lo son". "Cuando existen avisos y mecanismos de alerta, se pueden salvar vidas. No estamos hablando de ideologías, hablamos de obligaciones", advirtió.

La representante de las víctimas insistió en que, junto al reconocimiento a quienes arriesgaron su integridad para ayudar a los demás, es imprescindible recordar la obligación de anticiparse para evitar que una emergencia se convierta en una catástrofe humana y social. En este sentido, reclamó que la memoria de lo ocurrido sirva para aprender de los errores, asumir responsabilidades y evitar que vuelva a repetirse aquello que se podía haber prevenido.

Rosa Álvarez también dedicó unas palabras a los homenajeados: "Detrás de cada uniforme había una persona ayudando a otra persona. En nombre de tantas personas: gracias por venir, por quedaros y por ayudarnos cuando más vulnerables éramos".

Tras las condecoraciones a los efectivos locales, la ceremonia continuó con la entrega de la Medalla DANA Catarroja 2024, concebida como símbolo de agradecimiento a quienes acudieron al municipio durante la emergencia. Bajo el mensaje 'Para conmemorar que estuvisteis aquí. Y eso Catarroja no lo olvida', recibieron reconocimientos representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de emergencia y diferentes colectivos de la sociedad civil que participaron en las tareas de rescate, asistencia y recuperación.

El reconocimiento ha alcanzado a efectivos de la Policía Local de Catarroja, agentes de policías locales desplazados desde diferentes puntos de España, miembros de la Guardia Civil, otros integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, profesionales del Servicio de Vigilancia Aduanera, la Unidad Militar de Emergencias (UME), las Fuerzas Armadas, bomberos, agrupaciones de Protección Civil y personal de los servicios sanitarios y de emergencias.

El Ayuntamiento también ha alabado la labor de los equipos de policía judicial y de los profesionales que participaron en la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Entre los cuerpos distinguidos figuran las policías locales de diferentes municipios españoles, con distinciones colectivas a las de Badajoz, Elche y València, además de los profesionales de los servicios de emergencia y otras unidades que prestaron apoyo a Catarroja.

La ceremonia también ha puesto en valor la contribución de las entidades sociales y humanitarias, entre ellas World Central Kitchen, la organización del chef José Andrés, Cáritas Catarroja, Cruz Roja y la Associació Ca La Mare, que desempeñaron un papel destacado en la atención a la población afectada.

El Ayuntamiento ha reconocido asimismo a los trabajadores municipales, profesionales sanitarios, agricultores, asociaciones, empresas y personas voluntarias que contribuyeron a atender las necesidades más urgentes de los vecinos y vecinas y a iniciar la recuperación del municipio.