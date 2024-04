Cayetana Guillén Cuervo llama a dignificar la profesión de las artes escénicas: "El activismo cultural es mi vida"

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actriz, comunicadora y presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, Cayetana Guillén Cuervo, ha defendido este martes en València que se debe visibilizar "la constancia y disciplina" que hay detrás de cada actuación sobre un escenario y "conquistar el respeto al trabajo de nuestros profesionales".

"La gestión cultural es un camino fascinante para defenderlo de manera activa. El activismo cultural es mi vida, desde la cadena pública, desde que he estudiado periodismo y lo he compaginado con la interpretación, he conseguido hacer siempre un periodismo que sea de activismo cultural (...) pero la gestión cultural, si te crees lo que estás contando y si te crees el proyecto que estás encabezando y lo llevas en el ADN, realmente es una cosa preciosa y se pueden conseguir muchas cosas. Yo he descubierto un mundo que me interesa muchísimo", ha relatado.

Guillén Cuervo ha participado en un encuentro informal junto a la directora de Dansa València, María José Mora, en el marco de este festival y de los premios Talía, que se entregan el 22 de abril en el Teatro Español de Madrid. Durante la charla, ha mostrado su vocación de gestora y ha puesto en valor la diversidad de las artes escénicas en su variedad de disciplinas y manifestaciones territoriales, con el énfasis puesto en la importancia de descentralizar el arte.

La actriz ha señalado la importancia de premios como los Talía para "abrazar y subrayar y contar al mundo que los profesionales están haciendo las cosas bien". Así, ha asegurado que cualquier disciplina escénica necesita "mucha renuncia y constancia, conceptos que el mundo no relaciona con las artes escénicas y que hay que dar a conocer, conquistar el respeto al trabajo de nuestros profesionales".

En ese sentido, ha indicado que "hay una línea editorial" y un "discurso" en estos premios, "una manera de comunicarnos con el mundo desde la Junta Directiva y la propia academia", que es favorecer el esfuerzo de estos profesionales. Su decisión de presidir la academia es "por amor" y por "la necesidad de llevar a cabo lo que he escuchado en mi casa toda la vida de nuestro padre: que hay que dignificar nuestros oficios y profesiones, reivindicar el respeto a nuestra vida".

Además, Guillén Cuervo ha defendido la importancia de "generar una telaraña de conexiones de ayuda y de protección" entre los artistas. "Solo nos tenemos los unos a los otros, nos necesitamos y hay que cuidarse. Nos entendemos en la vulnerabilidad, en la fragilidad, en las necesidades, en los horarios y el estilo de vida y los valores. Es mirarnos y sabemos que tenemos mundos compartidos, conciliaciones parecidas con la pareja e hijos. Vamos contracorriente, trabajamos los fines de semana, es un mundo aparte introducido en el sistema", ha explicado.

Por ello, ha sostenido que "hay que dar información para que entiendan quiénes somos, porque conocernos es querernos, y hay que contar que es imposible hacer lo que hace una compañía de danza sobre es escenario sin muchas horas de ensayo o no se puede recitar a Calderón de la Barca sin una disciplina férrea. Esto lo tiene que saber el mundo, somos los más disciplinados de la tierra", ha añadido.

DANZA Y DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL

La artista se ha sumergido en la danza con uno de sus últimos trabajos, 'Pandataria', y a este respecto ha afirmado que "es una maravilla siempre ponerte en el lugar de otros" profesionales porque "es lo que te hace abrir el corazón y el alma".

Guillén Cuervo ha destacado que "la danza es una de las disciplinas de las artes escénicas más importantes, de mayor vuelo y altura para el espíritu", pero ha resaltado su "durísima disciplina". Así, ha señalado que actuar junto al coreógrafo Chevi Muraday ha sido para ella "un antes y un después".

La presidenta de la Academia ha asegurado que la danza está "muy presente" en los Premios Talía y, desde la organización de Dansa Valencia, han resaltado los vínculos del palmarés y el certamen valenciano: por ejemplo, entre los nominados a mejor intérprete masculino están Mario Bermúdez Gil y el valenciano Havier de la Asunción, y entre las nominadas a mejor intérprete femenina diguran Catherine Coury por 'Averno' y 'Averno' como mejor espectáculo.

Cayetana Guillén Cuervo ha subrayado que "es muy importante la descentralización en general" y que la Junta Directiva de Dansa València está "muy comprometida y es muy consciente" de ello.

"La descentralización de la danza es especialmente importante por la diversidad que tiene en el propio territorio español, por sus posibilidades y toda la diversidad, todos los folclores que ahora se están reivindicando de forma maravillosa como identidad de nuestros territorios", ha comentado, antes de añadir que es uno de los "focos fundamentales" de la Academia.

Por su parte, para María José Mora, "la danza está muy representada pero nunca es suficiente". "El sector agradece que las organizaciones cada vez tengan más posicionada la danza en sus estructuras como estos premios y necesitamos a los festivales y al mercado para que las producciones y la danza circulen", ha defendido.

Finalmente, Cayetana Guillén Cuervo ha cerrado el acto destacando que "es muy bonito ver a mujeres en puestos de criterio y gestión de una manera natural, siempre de la mano, teniendo voz y capacidad de decisión".