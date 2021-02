CCOO PV y UGT PV son "optimistas" con una recuperación del empleo y un cambio de modelo productivo a medio plazo

CCOO PV aboga por "endurecer" restricciones para "no repetir el ciclo permanentemente" y UGT PV por relajar medidas o aumentar las ayudas

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hace casi un año que la pandemia desencadenó una crisis sanitaria que no tardó en trasladarse al plano económico. Pero a pesar de que estos meses se ha perdido empleo y se han cerrado negocios, los sindicatos valoran el "escudo de protección" que han generado medidas como los ERTE o las ayudas a las empresas, medidas han podido "mitigado" lo que podría haber sido una verdadera "catástrofe".

A lo largo de este tiempo negocios, trabajadores y autónomos han sufrido verdaderos "dramas personales" pero la situación en la Comunitat Valenciana no ha sido más acusada que en otras regiones y los sindicatos auguran "optimistas" una recuperación del empleo "con facilidad" y un "salto de calidad" hacia un nuevo modelo productivo en un "corto-medio plazo".

Así lo esperan los secretarios generales de CCOO PV, Juan Cruz, y de UGT PV, Ismael Sáez, quienes en sendas entrevistas a Europa Press han apuntado a la vacunación como la 'luz al final del túnel' y han resaltado el efecto de las medidas acordadas en el Diálogo Social para amortiguar la crisis y avanzar en un nuevo modelo productivo.

El dirigente de UGT PV, Ismael Sáez, ha defendido que "el futuro no tiene por qué ser malo y según avance la vacunación y se podría superar la crisis en este primer semestre o en el segundo semestre" del año. De hecho, considera que "el impacto en la estructura económica ha sido mínimo". La industria no ha ido especialmente mal e incluso hay sectores que han crecido como el del mueble o las reformas a raíz del confinamiento, ha apuntado.

Eso no quita que se estén viviendo verdaderos "dramas personales", ha admitido. La elevada temporalidad, por ejemplo, ha hecho que en muchas ocasiones no se renueven contratos y muchas pequeñas empresas están sufriendo "enormes dificultades". Por ello, insta a "seguir haciendo un esfuerzo para llegar al final de esta pesadilla con el menor daño posible".

El dirigente sindical está convencido de que "el empleo se va a recuperar con facilidad" y confía en la "oportunidad" de los Fondos Europeos para dar un "salto cualitativo" en el modelo productivo valenciano, que no debe competir con bajos salarios sino con innovación. Eso sí, "la industria no se crea de la noche a la mañana", ha advertido.

En caso valenciano, ha explicado a Europa Press, hay muchos negocios valencianos de "escasa inversión", se "cierran hoy y abren mañana", por lo que "no se ha perdido tejido productivo". "Hoteles, gimnasios y restaurantes volverán a abrir", ha asegurado.

Para el líder de UGT PV "no se ha roto nada" y "no hay un exceso de deuda insostenible". Lo que hace falta, aunque este no sea el momento más oportuno, es una reforma fiscal basada en un sistema de tributación progresivo con impuestos suficientes para hacer de este "un país solidario y capaz de enfrentarse con recursos a crisis como esta", ha reivindicado.

Por su parte, el recién elegido secretario general de CCOO PV, Juan Cruz, -de forma temporal, hasta el Congreso Confederal de julio, tras la dimisión de Arturo León por la polémica en torno a su vacunación- ha resaltado el escudo protector que han supuesto medidas como los ERTE para "amortiguar la catástrofe" y se ha mostrado "satisfecho" con "el diálogo social que ha logrado alejarse del foco de confrontación política".

Cruz ha valorado que todas las hojas de ruta acordadas para superar la crisis de la Covid tienen medidas "coincidentes", por lo que es "optimista" en cuanto a un cambio de modelo productivo "a corto-medio plazo". En todo caso, ha querido dejar claro que no va a entrar en el debate industria versus turismo puesto que "ambos son perfectamente compatibles" y se puede "combinar un turismo de calidad con una industria de valor añadido".

El responsable de CCOO PV ha admitido que quisiera que los sectores que están sufriendo de manera "más cruda" la crisis como la hostelería, los restaurantes, el ocio o el transporte, tuvieran "mayores ayudas", pero admite el esfuerzo de la Generalitat, que adolece de "infrafinanciación".

LA DESESCALADA, ¿MÁS DUREZA O MÁS RELAJACIÓN?

En cuanto a la desescalada en esta tercera ola de la pandemia, el secretario general de CCOO PV, Juan Cruz, ha sostenido que "sin salud la actividad económica es imposible" y se ha pedido cautela. Si por él fuera se hubieran "endurecido más las medidas" restrictivas.

Según Cruz, "la Semana Santa está ahí al lado y podemos estar repitiendo este ciclo permanentemente". A su juicio, la desescalada debe ser muy controlada y se tiene que ir revisando para "no caer en la misma situación, en una cuarta, quinta o sexta ola". Para el dirigente de CCOO PV son preferibles "medidas rigurosas" que acaben con virus para ver la salida al final del túnel.

Por su parte, el secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, aboga por avanzar en la vacunación de la población en riesgo o de los casos más graves y cree que conforme baja la incidencia se pueden empezar a "relajar" restricciones de forma prudente.

A su entender, cierres como el de la hostelería, los gimnasios o el ocio son para "evitar la ocasión" de reunión y restringir la movilidad, más que por el nivel de contagio en estos establecimientos. Asimismo, ha señalado que si a este segmento se le obliga a hacer el "esfuerzo de cerrar por la salud conjunta", se debe exigir "solidaridad" con ellos, deben recibir "ayuda".