CCOO recurre las bases de una bolsa de trabajo de Tous por "incluir como requisito" la vacuna antiCovid

VALÈNCIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV (FSC PV) ha recurrido en reposición las bases de la convocatoria para la selección de dos técnicos de educación infantil, personal laboral temporal, publicadas en fecha del 22 de julio, por el Ayuntamiento de Tous (Valencia), que, según asegura, recogen textualmente que "el candidato que desee participar deberá acreditar que está vacunado contra la Covid-19 mediante el correspondiente carnet de vacunación o documento análogo que facilite el Servicio Valenciano de Salud".

El sindicato considera que esta demanda es "contraria a derecho", por lo que reclama la nulidad de dichas bases y la negociación de las mismas en el seno de la Mesa General de Negociación.

El coordinador del sector de la administración local de la FSC PV, Juan Piqueras, declara que dicho requisito "podría contravenir el principio constitucional de igualdad, ya que la vacuna, no solo no es obligatoria, sino que se excluye a posibles candidatos y candidatas de otras comunidades autónomas, así como a las personas que, por rango de edad, no han sido vacunadas con motivo de los criterios de vacunación seguidos por las autoridades sanitarias".

Asimismo, recalca que, en la baremación de méritos, "se puntúa el empadronamiento en la población de Tous hasta con 5 puntos, igualando la puntuación otorgada a la experiencia y formación juntas, y pudiendo llegar a suponer el 36,36% de la totalidad de la nota, una nueva posible vulneración del principio de igualdad que rige en el empleo público".

Por último, para CCOO las bases carecen de la negociación previa preceptiva con la representación de las personas trabajadoras, contenida en el artículo 37 del TREBEP.